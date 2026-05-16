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擎天崗情侶野戰到底是誰發現的？神秘43人半夜看直播抓到

有些人看看天氣如何、有些人想要看有沒有星星等，結果意外發現這對情侶在戶外纏綿，觀察至12時15分時發現兩人「乾柴燒成烈火」。

結果還發現現場遺留保險套的垃圾，事後野戰當事23歲男也承認那是他所使用的。

▲擎天崗情侶野戰隔天有民眾立刻衝到現場，發現遺留有保險套的垃圾，事後23歲野戰男也坦承那是他所使用的。（圖/Threads）

陽明山擎天崗一炮而紅變打卡景點！網友太瘋狂打陀螺、拍婚紗照都有

▲網友揪團半夜上山打戰鬥陀螺，現場朝聖人潮超多，線上觀看人數也直逼6000人。（圖/YT@陽明山國家管理處）

當時時間已經是半夜快2點，先不說現場有多少熱血年輕人，線上直播更是一度差點破6000人線上吃瓜

▲有人穿上恐龍裝，直接趴在涼椅上模仿情侶當時激戰的畫面，不少民眾爭相圍觀。（圖/YT@陽明山國家管理處）

擎天崗情侶野戰下場如何？兩人身分、最新進度一次看

坦承自己就是影中人，不知道那裡有直播鏡頭，高男也表示會立刻跟公司請假，並到案說明。

應該是他見到網路排山倒海的輿論，心理壓力過大，而選擇「暫時放鳥」。

▲目前高男和女友尚未到案說明，警方研判心理壓力過大，而選擇「暫時放鳥」，後續仍會持續聯絡兩人到案說明。（圖/YT@陽明山國家管理處）

在戶外野戰罰責曝光！轉傳者、求上車者小心也違法

陽明山擎天崗日前發生荒唐事蹟，一對情侶在半夜造訪，結果在一處草原休息區「野外激戰」，沒想到全程都被國家公園鏡頭君直播出去，畫面引爆社群討論，甚至造成陽明山擎天崗成為熱門朝聖景點，被笑稱這真的是「一砲而紅」。然而這場史詩級的社群洗版案件到底怎麼發生的？第一個在半夜看直播瘋傳的又是誰？《NOWNEWS》特別整理「擎天崗野戰」懶人包，包括情侶身分、警方調查初步結果以及最新下場等資訊，提供民眾一文看懂。有看過擎天崗直播的民眾應該都知道，按常理來說，半夜基本上不太會去看這種景點的直播，那為何這對情侶會被抓包？原來就是因為當時半夜12時，陽明山擎天崗直播在線觀看還有43人正在收看，立刻就被截圖、螢幕錄影開始大量轉傳到「Threads」上，造成史詩級的洗版，只要台灣用戶打開Threads就會看到「擎天崗野戰」畫面，而且蔓延的速度之快。有民眾就在隔天立刻衝到現場去看野戰現場，也因為這次的事件，讓陽明山擎天崗瞬間爆紅，尤其是情侶野戰的草原休息區，讓不少人都到場拍照打卡，也順便到擎天崗出遊去走走，陽明山瞬間活絡了起來。事發隔天，有不少民眾下午就跑去現場，各種擺拍情侶野戰的姿勢，甚至還有新人到擎天崗去拍婚紗照，搞笑變成「女後男前」的姿勢留念，也是全程都被鏡頭君給捕捉。最瘋狂的還是在今（16）日半夜，有大批年輕人扛著戰鬥陀螺組揪團上山，直接在野戰地點打起「陀螺賽」；也有人帶恐龍裝上去穿，學情侶的姿勢大玩「恐龍野戰梗」，現場民眾超多人圍觀，，顯見話題熱度真的非常高。許多人也好奇這對情侶現在下場如何？在事發隔天早上，士林分局山仔后派出所接獲通知後，就立刻透過陽明山周邊監視器與入山車牌辨識系統，精準鎖定涉案車輛，發現是23歲高姓男子在14日半夜11時許載女友上山。員警撥打電話給高男他並未推托，不過警方從上午一直等到下午3時仍然不見人影，警方研判，後續仍會持續聯絡兩人到案說明，若持續不到案，不排除採取更強硬的法律行動，全案將依照「公然猥褻罪」偵辦。警方也強烈呼籲，在國家公園大草原等公共空間進行性行為，涉嫌觸犯《刑法》第 234 條「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為」。最重可處 1 年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。另外根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。