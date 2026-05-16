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繼主動統一台股增長（00981A）成交量衝上百萬張後，主動統一升級50（00403A）掛牌首日爆出驚人的420萬張天量，帶動「主動式ETF」討論度快速升溫。AI、半導體與高股息題材持續輪動，到底什麼是主動式ETF？和常聽到的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056)、國泰永續高股息（00878）等有什麼不同？主動式ETF，簡單來說，就是「由基金經理人主動操作的ETF」。它不像一般被動式ETF主要追蹤特定指數，例如大盤指數、高股息指數或產業指數，而是由基金經理人依照市場變化、產業趨勢與投資策略，主動挑選個股並調整投資組合。被動式ETF的目標是盡量貼近指數表現，例如0050追蹤「臺灣50指數」，主要投資台股市值前段的大型權值股；主動式ETF則是希望透過經理人的選股與操作能力，追求比大盤或參考指標更好的報酬。先前00981A因操盤績效亮眼，其基金經理人陳釧瑤因此被廣大股民尊稱為「瑤姐」或「瑤池金母」。不過，主動式ETF仍保有ETF的交易特性，投資人可以像買賣股票一樣，在盤中透過證券帳戶下單交易，不需要另外開基金帳戶。目前台股主動式ETF多以代號尾碼「A」作為識別，例如00981A、00403A等，方便投資人與傳統被動式ETF區分。台股近年受到AI、半導體、高效運算等題材帶動，產業輪動速度變快，投資人希望找到比傳統指數型ETF更有彈性的工具。再加上00981A、00403A等產品掛牌後成交熱絡，進一步推升主動式ETF的話題性。最大的差別在於「誰決定持股」。被動式ETF主要依照指數規則配置成分股，經理人角色偏向追蹤與複製指數，例如0056追蹤「臺灣高股息指數」，依照指數規則挑選高股息個股；主動式ETF則由經理人主動選股，可能依市場狀況提高AI、半導體、金融、高股息或其他產業比重。主動式ETF的優點是操作彈性較高，有機會避開弱勢股、加碼強勢產業，甚至爭取打敗大盤。但績效高度仰賴經理人判斷，若選股或進出時機錯誤，表現也可能落後市場。此外，主動式ETF通常管理費與操作成本會比被動式ETF高，投資人不能只看短期漲幅，也要留意內扣費用、折溢價與流動性。不一定。主動式ETF的目標是追求超額報酬，但不代表一定能贏過大盤或被動式ETF。它的績效取決於經理人的選股能力、產業判斷、風險控管與市場環境。如果剛好押中主流趨勢，表現可能很亮眼；但若市場風向轉變，或投資組合過度集中在特定產業，波動也可能比一般ETF更大。根據口袋證券的提醒，投資人至少要留意四件事。第一，要觀察經理人過往績效與操作風格，因為主動式ETF表現高度依賴操盤能力。第二，要看清楚產品策略，是主打成長、高股息、科技創新，還是特定產業題材。第三，不要把績效指標當成保證報酬，短期表現好也不代表未來一定持續領先。第四，要注意內扣費用、交易量與折溢價情況，避免只追熱門題材卻忽略成本與風險。