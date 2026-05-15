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陽明山國家公園擎天崗今（15）日凌晨爆發活春宮事件，一對情侶在涼亭公然「野戰」，全程都被陽明山國家公園官方24小時直播鏡頭拍下，引爆社群討論。對此，士林警方稍早指出，分局長獲悉立即指派山仔后派出所展開調查，目前已經掌握涉嫌人的身分及所駕駛的特定車輛車號，將用最短時間通知兩人到案說明。

情侶半夜衝擎天崗野戰全被錄！清晨現場畫面太離譜

14日晚間11點6分左右，有對情侶在陽明山國家公園擎天崗一處涼亭調情，兩人逗留一小時多之後，直至12時15分左右，兩人突然乾柴燒成烈火，大膽開始在野外活春宮，而全程都尷尬被「陽明山國家公園」即時鏡頭君拍下，並且在Youtube頻道放送，讓聊天室觀看的民眾瞬間上升不少。

然而有民眾也在清晨立刻衝到擎天崗現場該涼亭查看，

結果在現場發現有遺留的保險套以及不知裝何物的白色夾鏈袋

，發上社群表示：「套子用完還不帶走！真的是。」不少網友也表示：「這真的是好險是半夜了，不然這對情侶應該社會死亡」、「真的是第一手消息，這幾位老哥是不睡覺特地衝上去看嗎」、「真的無語，垃圾還不帶走很離譜」。

▲網友一大早立刻衝到現場去，結果發現情侶野戰後遺留保險套以及不知裝何物的白色夾鏈袋，被砲轟沒有公德心。（圖/Threads）

擎天崗野外激戰情侶找到了！警方曝身分：最短時間通知到案

對此事件，士林警方稍早指出，分局長獲悉立即指派山仔后派出所展開調查，經擴大調閱擎天崗周邊及上下山路口的監視器畫面，

已過濾出相關影像，並精確掌握涉嫌人的身分及所駕駛的特定車輛車號。據了解並非當地人，兩人均已是成年的社會人士

目前全案依刑法公然猥褻罪偵辦中，將於最短時間內傳喚當事人到案說明

山仔后派出所長蘭建榕表示，，警方強調，為維護社會秩序與善良風俗，將持續加強陽明山風景區及轄區治安熱點的巡邏勤務。



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