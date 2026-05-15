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今天天氣：鋒面往南移動 南部、東部雨勢明顯

▲周五南部、東半部有明顯雨勢，周六水氣減少，各地天氣逐漸回穩至下周二。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

一周天氣：周六逐漸放晴 氣溫大幅回升

▲未來一周氣溫變化不大，鋒面遠離後，西半部白天高溫都有30度以上，南台灣甚至能超過33度。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，鋒面今（15）日往南移動到巴士海峽，中部以北雨勢趨緩，嘉義以南、宜花東仍有降雨，周六（5月16日）鋒面遠離，全台多雲到晴，穩定天氣可望持續至下周二（5月18日）；另外受涼空氣影響，北部明天高溫降至24至26度，周末後氣溫再逐日回升。5月15日今天的天氣，氣象署指出，鋒面南移到巴士海峽，中部以北降雨趨緩，為多雲偶有零星雨的天氣，而南部、東半部仍有局部短暫陣雨，尤其東半部雨勢明顯，有短延時強降雨並有大雨出現的機率，其他地區午後易有對流發展，南部山區有短延時大雨發生的機率。氣溫方面，北部及宜花白天高溫為24至26度，中南部及臺東為28至31度，而各地低溫普遍為22至24度。宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏環境部提及，受滯留鋒面影響，環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。氣象署指出，周六鋒面遠離，全台水氣減少，各地都回到「多雲到晴」的好天氣，只有迎風面的東半部、恆春半島有「零星短暫陣雨」，穩定的天氣將持續到下周二，這段期間還是要注意「午後局部雷陣雨」。氣溫方面，由於鋒面後方有涼空氣，明天北部、宜蘭、花蓮白天高溫約氏24至26度，中南部27至31度，各地早晚低溫則是22至25度左右，週六開始氣溫逐日回升，西半部白天能有29度至32度，內陸地區更高，東半部高溫則為26至28度。