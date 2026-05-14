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幫女兒取名「娸」國文老師秒暈！真實字義超尷尬

▲娸念作「ㄑㄧ」，與七同音，除了可以當作姓氏用字以外，也有「醜化、詆毀」之意。（圖／教育部重編國語辭典修訂本）

娸念作「ㄑㄧ」，與七同音，除了可以當作姓氏用字以外，也有「醜化、詆毀」之意

▲許多人在替新生兒命名或改名時，希望透過姓名學筆劃、字義等來祈求未來平安順遂，但若不理解意義含意，取名，可能會導致尷尬或負面等反效果。（圖／取自pixabay）

不只取名娸鬧笑話！過來人「選3字」也踩雷

有民眾提到曾遇過取名「殤」、「婗」或「塋」的人，但這三字在字義上通常帶有負面含意。

▲殤代表「未成年而夭折」，負面之意通常不建議拿來當作名字。（圖／教育部重編國語辭典修訂本）

不少家長會替新生兒女取名，偏好選用特別字體避免撞名，但近日有國文老師表示，發現免費提供姓名分析與新生兒命名的帳號，，也讓一票人無奈直喊「取名一定要好好查字義」。有網友在Threads發文，提到某次發現一個提供免費分析名字與新生名命名的帳號，發現對方替女兒取名時，使用了「娸」一字後，讓他傻眼直呼「國文老師暈倒，拜託取名之前查一下字典，就算給算命老師取名也要翻過字典，真的沒在開玩笑」。根據教育部《重編國語辭典修訂本》與《異體字字典》說明，，典故出自《漢書》中的「故其賦有詆，娸東方朔，又自詆娸。」字義含有負面意涵，與家長深切期望子女有所落差。該篇貼文曝光後，瞬間在社群引發討論，「名字是父母給小孩的第一份禮物，一直覺得裡面很浪漫啊！一定要好好的查字義，把自己的心意放在裡面」、「女字旁的字通常都⋯⋯需要再次確認」、「以前有朋友名字裡有婗，她去查之後超崩潰」。據了解，許多人在替新生兒命名或改名時，希望透過姓名學筆劃、字義等來祈求未來平安順遂，甚至有家長會特別找尋命理老師求助，選用罕見字當作子女名字，但若不理解意義含意，取名，可能會導致尷尬或負面等反效果。除了娸以外，以殤來說，其代表「未成年而夭折」；婗字形看似柔美有仙氣，但根據《說文解字》資料，婗其實含有「形容婦女容貌不佳」的含意；而塋則是指墳地、墓地，通常指死者的安息之地。只能說，取名不只是一門藝術，裡頭也含許多學問，通常家長會謹慎考慮，選擇具有特殊意義的字，期盼兒女未來有所成就、飛黃騰達，但若沒搞清楚字義就貿然取名，可能鬧出笑話，甚至可能影響子女人際關係，建議民眾取名前務必查字典、避開冷僻字，千萬別不要只看字形漂亮，建議先確認字義、少用罕見字、異體字，以避免未來生活不便或尷尬。