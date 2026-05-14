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文大學生英勇救人落水失蹤！搜救3天2夜「遺體浮出」尋獲

▲就讀文化大學的李男英勇跳水救人結果失蹤，遺體在經過3天2夜搜救後，在今天清晨尋獲。（圖/翻攝臉書粉專文化大學橄欖球隊）

文大生生前曾想考救生員！「救人遇憾事」死因仍要進一步釐清

台北市大稻埕碼頭（12）日清晨發生落水意外，93歲張姓老翁不明原因墜河，一位24歲李姓男大生見義勇為跳下水救人，沒想到最後兩人都消失在水面。經過3天2夜搜救，李男遺體今（14）日早在大稻埕碼頭便橋上游約30公尺處被尋獲，家屬到場認屍情緒激動，悲痛相擁。回顧此案，李姓男大生12日清晨前往大稻埕河濱公園跟朋友練跑，途中聽見有人驚喊落水，李男隨即跳入淡水河救援。據友人說法，李男一度成功接觸到溺水的張姓老翁，並拉著對方往岸邊游，但游到距離岸邊50公尺時，疑似體力不支，張翁先是沉入水中，李男隨後也消失水面，短短幾分鐘就雙雙失聯。後來警消接獲通報到場之後，約上午9時15分尋獲張翁，但送醫後仍不治；而李姓男大生則遲遲未尋獲，昨天搜救第二天仍然無果，直到今（14）日清晨，經過3天2夜搜救，才在大稻埕碼頭便橋上游約30公尺處被尋獲，家屬到場認屍情緒激動，悲痛相擁，現場氣氛十分哀戚。據了解，跳下水救人的男大生為24歲李姓男子，李男就讀文化大學，為橄欖球隊的一員，曾在2022年文化大學創校60週年路跑賽事中，距離3公里只花10分鐘就完賽，以平均配速約3分20秒的成績勇奪全校第一，相當驚人。據同學透露，李男生前是活潑開朗的人，在校與同學相處融洽、喜歡健身，因此體格健壯，也曾有想考救生員的念頭，沒想到這回卻遇上這種傷心事。至於確切死因，將待檢警報驗後將進一步釐清。