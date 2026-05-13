最新「星巴克買一送一」5月咖啡優惠再喝9天！根據星巴克官網，三大指定品項好友分享日菜單開喝那堤、冷萃咖啡、經典紅茶那堤都半價，特大杯77.5元起foodomo外送優惠活動，最便宜買法喝到月底一次看。85度C表示，今（13）日「第二杯半價」周三黑糖珍珠日優惠。
星巴克：5月買一送一菜單！咖啡優惠活動再喝9天
星巴克最新foodomo星為你心動指定品項好友分享日，活動日期2026年5月13日（三）至5月29日（五）每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、冷萃咖啡、經典紅茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算，三大指定品項最便宜特大杯那堤77.5元起開喝；相當於5月再喝「星巴克買一送一」咖啡優惠9天。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊）；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
85度C：今「第二杯半價」周三黑糖珍珠日優惠！
85度C表示，今周三黑糖珍珠日，第二杯半價「黑糖珍珠系列」飲料優惠！開喝：黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
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