我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃在經典賽期間，為中華隊祈禱的畫面上了轉播鏡頭，受到各方注意。（圖／翻攝自籃籃IG@lan0716）

啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）近年成功從球場跨足綜藝圈，不只穩坐樂天女孩高人氣成員，也成為《綜藝大集合》固定主持班底，演藝事業持續攀升。不過隨著知名度越來越高，近期圈內卻開始流傳籃籃私下態度逐漸改變的耳語。有工作人員私下透露，如今的籃籃與過去剛出道時相比，待人處事似乎出現不小落差，甚至被形容開始有了「大頭症」，不僅錄影最晚到，甚至今年經典賽東京行也惹毛同行人員，讓不少人直酸：「瓜哥都要叫她籃姐了。」根據《鏡週刊》報導，其實早期的籃籃並不是現在外界形容的模樣，知情人士透露2023年籃籃到日本東京旅遊時，得知胡瓜剛好也在當地工作，還特地私下聯絡助理打聽行程，希望能製造巧遇驚喜。最後雙方真的在東京街頭碰面，也讓胡瓜當場相當感動，事後還特別請她與舒子晨一起吃高級和牛料理，當時不少工作人員都認為，籃籃個性貼心又懂做人，因此人緣一直不差。不過今年世界棒球經典賽期間，同樣在東京卻傳出另一種氣氛，據悉胡瓜當時不僅包票帶大家赴日觀賽，賽後還安排高級河豚料理聚餐。不過籃籃原本曾表示，如果朋友不能一起同行，她自己也不會參加聚會，沒想到最後卻又突然現身餐廳。由於現場座位早已安排完成，籃籃一度只能蹲坐在角落等待，最後還是胡瓜出面請店家硬擠出位置，讓現場氣氛變得相當微妙，也讓不少同行工作人員私下議論。除了東京聚餐風波之外，近期圈內也開始流傳關於籃籃錄影態度改變的說法，據悉目前無論是《綜藝大集合》還是《綜藝新時代》，工作團隊幾乎都需要優先配合她的時間安排。甚至有工作人員透露，近來錄影時，籃籃經常成為最晚抵達現場的藝人，連胡瓜都還比她早到，私下甚至有人半開玩笑地說：「照這樣下去，瓜哥可能都要改口叫她『籃姐』了。」事實上，籃籃近年確實是啦啦隊跨界最成功的代表人物之一，不只球團替她打造專屬角色，也成功在綜藝圈站穩腳步，成為少數兼具球場與電視曝光度的啦啦隊成員。不過隨著工作量與人氣同步上升，籃籃的一舉一動也開始被外界放大檢視。《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問籃籃經紀人，截稿前尚未獲得回應。