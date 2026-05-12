我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市古蹟萬和宮被砸，現場一片狼籍。（圖／何文海提供，2026.05.12）

▲台中市古蹟萬和宮被砸，現場一片狼籍。（圖／何文海提供，2026.05.12）

▲台中市古蹟萬和宮被砸，連光明燈都被推倒好幾座。（圖／何文海提供，2026.05.12）

▲萬和宮志工們無奈整理被砸的環境。（圖／何文海提供，2026.05.12）

台中市長盧秀燕2日才前往340年歷史的台中市定古蹟、南屯萬和宮贈匾，廟方董事長蕭清杰致詞時還勸進「讓台中出一個女總統」。今天清晨竟遭人惡意砸廟，不只殿內光明燈、香爐遭毀，連整排媽祖金身都被掃落在地。警方趕往逮捕一名男子，但嫌犯落網後一語不發，詳細犯案動機有待調查。歷史悠久、香火鼎盛的萬和宮，至今仍保有全國僅有、傳承近兩百年的字姓戲重要民俗廟會活動，每年安奉太歲及點燈約50萬人次、發放信眾子女獎學金逾600萬元。近來正值媽祖進香旺季，台中市長盧秀燕2日頒贈「萬和安民」匾額，萬和宮董事長蕭清杰致詞時當眾勸盧「更上一層樓」、「讓台中市出一個女總統」，盧秀燕則期勉「家和萬事興」。目前正是字姓戲慶典期間，今（12）日上午7點多，廟內誦經團正進行誦經儀式，突然間有一名男子闖入，情緒激動抓起廟內的工業用電扇砸毀供桌，還把供桌上的供品、一整排神像推落到地，接著到處亂砸、推倒數座光明燈，廟方人員制止無效後報警，警方已將涉案男子帶往南屯派出所調查釐清案情。警方初步了解，施暴者是長期在附近遊蕩的街友，曾有強制就醫紀錄，但之前無攻擊性行為。當時行經萬和宮附近的何文海議員，見廟前停有警車入內關心。驚見滿地狼籍。他表示萬和宮不僅是南屯區重要宗教信仰中心，更是具有歷史文化價值的市定三級古蹟，如今在光天化日之下遭人惡意破壞，令人震驚與痛心。