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NBA休賽季交易市場迎來史上最強地震。根據ESPN報導，密爾瓦基公鹿隊已正式開啟電話窗口，接受關於兩屆MVP「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易報價。隨著選秀抽籤結果定案，這場涉及多支強權的「字母哥爭奪戰」預計將在未來六周達到最高峰。公鹿隊共同老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam）在介紹新任總教練泰勒·詹金斯（Taylor Jenkins）的記者會上坦言，雙方關係已走到十字路口：「接下來六到七週內，我們將決定Giannis是簽下頂薪續約留在這，還是前往其他地方打球。我們了解這個決定的重要性。」事實上，公鹿與阿德托昆博的關係在過去一年急劇惡化。消息指出，字母哥在今年2月交易截止日前就已表達離隊意願，賽季末段更因膝傷被球隊「強行關機」而引發聯盟調查。公鹿本季僅繳出32勝50負的慘淡戰績，中斷連續9年晉級季後賽的紀錄，也讓雙方合作基礎徹底瓦解。目前聯盟普遍預期公鹿會索取極高的回報，包含「年輕潛力球星」以及「大量的選秀權」。以下為目前傳出的熱門落腳點：金州勇士（第11順位）與邁阿密熱火（第13順位）兩隊在剛結束的抽籤儀式中確定了首輪籤位，這將成為推動交易的重要籌碼。另外，紐約尼克也是可能的下家，字母哥去年夏天曾表態渴望前往紐約，尼克擁有豐富的資產與市場吸引力。洛杉磯湖人與明尼蘇達灰狼這兩支季後賽強權在2月截止日前就曾詢問過價格，季後賽的最終成績將決定他們今夏的侵略性。由於阿德托昆博合約內含2027年的球員選項，他目前實質上處於「合約年」，這賦予了他強大的談判籌碼。他是否願意與新球隊簽下長期續約，將直接決定交易的最終去向。儘管開啟交易對話，公鹿總管霍斯特（Jon Horst）也正嘗試「平行作業」。公鹿目前手握第10順位選秀權，並擁有波提斯（Bobby Portis）與庫茲馬（Kyle Kuzma）等可交易合約，若能換來另一名巨星，或許能完成最後一次說服字母哥留隊的嘗試。現年31歲的阿德托昆博在公鹿效力13個賽季，隊史各項數據均名列第一，並在2021年帶領球隊奪得睽違50年的總冠軍。如今這位隊史最偉大球星極可能穿上他隊球衣，也象徵著密爾瓦基一個時代的終結。