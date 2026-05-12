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▲約基奇（Nikola Jokic）今年季後賽雖維持產量，但效率大幅下滑，隊友也無法跳出給援助，金塊最終連續3年無法闖進西區冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA季後賽意外止步首輪後，丹佛金塊與波士頓塞爾提克這2支頂尖強權，正醞釀著足以改變聯盟格局的震撼交易。根據外媒《Sports Illustrated》分析師史特拉克（Logan Struck）最新專欄，報導指出，金塊高層在維持隊爭冠渴望情況下，完全沒打算重建，尤其約基奇（Nikola Jokic）依然是球隊不可動搖的基石，且他31歲仍在當打之年，任何有關這位MVP的報價，都已經在第一時間被掛斷，但除此之外，陣中任何球員都可以成為交易對象，包含約基奇的冠軍雙人組搭檔莫瑞。約基奇與莫瑞真正都成為主力開始合作，事從2017年開始，至今也已經長達9年時間，但他今年季後賽，這位剛入選明星賽的後衛表現掙扎，投籃命中率低至35.7%、外線僅剩26.2%，無法在約基奇被拖入泥巴戰時，在進攻端挺身而出。與此同時，塞爾提克處境同樣難堪。在首輪握有3勝1敗領先費城76人大好形勢下，綠衫軍最終竟慘遭翻盤，隨著失利而來的，是關於布朗未來的動向。儘管布朗在受訪時展現忠誠，但外界認為他對於自己在隊中與塔圖姆（Jayson Tatum）的地位已產生動搖，尤其在合約仍有2年情況下，布朗可能尋求另尋他處。針對這樁潛在變動，史特拉克（Logan Struck）就提出一份「2換2」大型交易方案：金塊送出莫瑞與射手前鋒強森（Cam Johnson），換取塞爾提克的布朗與豪瑟（Sam Hauser），在交易薪資對等上可以成立。史特拉克分析，雖然拆散「約基奇+莫瑞」這對史上最強二人組之一，聽起來很不現實，但在今年莫瑞正式被擺上交易桌後，一切都有可能，以搭配性上來看，布朗與約基奇或許更具統治力。布朗在 2026 年季後賽場均能轟下25.7分、5.7籃板，且三分球命中率高達40.5%，更重要的是，他具備金塊急需的頂級側翼防守能力。報導中也提到，金塊會謹慎考慮約基奇與莫瑞的拆夥可能，然而，當布朗這種正值巔峰、擁有5次全明星履歷且攻防一體的球員出現在市場時，「金塊總管很難不按下通話鍵。」