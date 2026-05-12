新北全新地標「淡江大橋」今（12）日上午11時30分正式開放通車，串聯淡水、八里、北海岸、臺北港與桃園國際機場交通路網，也被視為淡水與八里之間「最後一哩路」正式補上。想見證這一刻的民眾不用人擠人，新北市觀光旅遊網已提供「淡水漁人碼頭」與「八里左岸」即時影像，無法親自到現場也能線上參與歷史性瞬間。
淡江大橋今（12）日正式通車，未來將大幅改變淡水、八里往返動線，可分散關渡大橋與台2線車流，想線上看淡江大橋通車畫面，可從新北市觀光旅遊網「即時影像」頁面進入，官方目前提供淡水漁人碼頭與八里左岸視角，兩個鏡頭君看點不同。
淡江大橋雙岸視角
◾淡水漁人碼頭鏡頭：可看夕陽、情人橋與遠方淡江大橋。
◾八里左岸鏡頭：位於淡水河出海口，可從對岸角度欣賞淡江大橋、渡輪航行與河岸夜景，尤其夕陽西下時，橋體剪影搭配淡水河面反光，畫面很有新北新門面的氣勢。
新北觀旅局先前指出，「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道即時影像截至去年10月觀看次數已達183萬次以上，境外瀏覽比例達17.1％，八里左岸即時影像上線後，也讓新北線上觀光視角更完整。
空拍別亂飛 無人機違規最高罰30萬元
淡江大橋通車也讓不少攝影玩家手癢，但新北交通局特別提醒，依《民用航空法》及「遙控無人機管理規則」第28條規定，操作無人機飛航活動時，應與高速公路、快速道路、鐵路、高架捷運系統及建築物等保持30公尺以上距離。
淡江大橋屬快速道路系統與大型橋梁結構，無人機不得近距離飛行或穿越橋體拍攝。交通局指出，若違反無人機飛航相關規定，依《民用航空法》最高可處30萬元罰鍰。
淡江大橋採汽機車分流設計，設有汽車快車道、機車專用道，以及慢車與人行步道；淡水端可由中正路二段及沙崙路口上橋，八里端則可由台61線或挖子尾匝道進入。
通車初期預期會吸引大量車潮與拍照人潮，警方將於中正路二段、沙崙路口、台61線、挖子尾匝道等重點路口加強交通疏導，用路人開車上橋務必依照標誌、標線行駛，切勿臨停拍照或逗留，違規行駛、違停最高可處6000元罰鍰。
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◾淡水漁人碼頭鏡頭：可看夕陽、情人橋與遠方淡江大橋。
◾八里左岸鏡頭：位於淡水河出海口，可從對岸角度欣賞淡江大橋、渡輪航行與河岸夜景，尤其夕陽西下時，橋體剪影搭配淡水河面反光，畫面很有新北新門面的氣勢。
新北觀旅局先前指出，「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道即時影像截至去年10月觀看次數已達183萬次以上，境外瀏覽比例達17.1％，八里左岸即時影像上線後，也讓新北線上觀光視角更完整。
空拍別亂飛 無人機違規最高罰30萬元
淡江大橋通車也讓不少攝影玩家手癢，但新北交通局特別提醒，依《民用航空法》及「遙控無人機管理規則」第28條規定，操作無人機飛航活動時，應與高速公路、快速道路、鐵路、高架捷運系統及建築物等保持30公尺以上距離。
淡江大橋屬快速道路系統與大型橋梁結構，無人機不得近距離飛行或穿越橋體拍攝。交通局指出，若違反無人機飛航相關規定，依《民用航空法》最高可處30萬元罰鍰。
淡江大橋採汽機車分流設計，設有汽車快車道、機車專用道，以及慢車與人行步道；淡水端可由中正路二段及沙崙路口上橋，八里端則可由台61線或挖子尾匝道進入。
通車初期預期會吸引大量車潮與拍照人潮，警方將於中正路二段、沙崙路口、台61線、挖子尾匝道等重點路口加強交通疏導，用路人開車上橋務必依照標誌、標線行駛，切勿臨停拍照或逗留，違規行駛、違停最高可處6000元罰鍰。