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▲淡江大橋屬快速公路，採車種分流。（圖／警方提供）

淡江大橋通車重點！無人機違規重罰30萬

無人機必須與橋體、快速道路保持 30 公尺以上的距離。

最高可處新台幣 30 萬元罰鍰

▲據《民用航空法》，無人機必須與橋體、快速道路保持 30 公尺以上距離。（圖／Pexels）

淡江大橋交通管制與大貨車限行措施

▲淡江大橋假日管制大貨車替代動線。（圖／新北交通局）

淡江大橋週邊停車場

▲淡水沙崙段平面停車場提供 140 格汽車位。（圖／新北交通局）

▲南側在淡水區中正路二段與中正路一段87巷交岔口、鄰近淡水微型轉運站後方的區域，設置了114格小型車停車格位，將於4月3日起收費營運。（圖／新北交通局）

淡江大橋4 條全新公車路線！試營運預約制整理

▲淡江大橋通車後將推出「4條全新公車路線」，包含「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」。（圖／我的新北市臉書）

五大賞橋景點與「導覽遊河航班」

淡江大橋導覽遊河航班

▲新北交通局特別規劃，從5 月 16 日起每周六日將推出「淡江大橋導覽遊河航班」，全票 300 元。（圖／新北交通局）

新北市全新地標「淡江大橋」於今（12）日上午11時30分正式開放通車，成為串聯淡水與八里的最後一哩路。新北交通局也提醒，空拍機若違反距離規定，最重可罰30萬元。《NOWNEWS今日新聞》也彙整淡江大橋開放後的、觀賞大橋以及位置，讓您搶先掌握最完整的淡江大橋資訊。想要捕捉淡江大橋通車之後壯觀景象的民眾請注意，交通局強調，淡江大橋屬於快速道路系統與大型結構，因此有著相關安全規定，完整如下：根據《民用航空法》，若無人機過近距離飛行或穿越橋體，。由於橋面風勢強勁，不當操作恐引發交通事故，，請飛友切勿以身試法。為了維護假日觀光品質，淡江大橋將實施以下管制：淡江大橋全線介接 CCTV 納入交控中心，即時調整號誌時制。假日期間，15 噸以上大貨車實施通行管制。往八里方向之大型車輛請改由台 61 線（八里二、三匝道）或台 64 線（五股匝道）分流至關渡大橋；淡水端則導引至台 2 線及台 2 乙線。面對淡江大橋剛開通大量的車流，新北交通局建議民眾採取的策略，並提供以下停車空間：提供 140 格汽車位。提供 24 格大型車位及 114 格小型車位。淡水端設有微型轉運站，可輕鬆轉乘 淡海輕軌、公車及 YouBike。淡江大橋通車後同步新增 4 條路線，並於 5 月 13 日至 6 月 10 日 展開試營運：串聯板橋與淡水、八里。方便兩地居民往返桃園機場。提供更密集的機場接駁服務。每周五至周日行駛，專為旅客設計。新北交通局提醒，試營運期間採 「預約制」，民眾須於發車前一日 22:30 前透過「跳蛙公車平台」預約，憑 APP 畫面搭乘。正式營運將於 6 月 11 日全面上線。想要飽覽這座國際級地標，交通局推薦以下絕佳視角：搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘紅26公車於「漁人碼頭站」下車，步行至木棧道，即可近距離欣賞橋體與海港景致。自捷運淡水站步行至老街與河岸步道，沿途可從市街與河景交錯視角遠望淡江大橋，享受悠閒散步時光。捷運淡水站轉乘紅26公車至「紅毛城（真理大學）」站，步行至淡水海關碼頭，沿河漫步即可欣賞橋體倒映水面的景觀。搭乘紅13公車至十三行文化公園，步行至園區滑草區高點，可遠眺淡江大橋橫跨淡水河口的壯麗景色。搭乘682、704（含區）、878（含區）、963、紅13或紅22公車至「渡船頭」站，下車即可於八里左岸公園近距離欣賞橋體延伸至海際的優美曲線。新北交通局特別規劃，從5 月 16 日起每周六日將推出「淡江大橋導覽遊河航班」，全票 300 元。若持有 115 觀光公車搭乘紀錄（前後 3 日內），購票還可享 8 折優惠，從水面上以 360 度無死角欣賞大橋。