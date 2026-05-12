新北市全新地標「淡江大橋」於今（12）日上午11時30分正式開放通車，成為串聯淡水與八里的最後一哩路。新北交通局也提醒，空拍機若違反距離規定，最重可罰30萬元。《NOWNEWS今日新聞》也彙整淡江大橋開放後的交管措施、公車路線、觀賞大橋最佳景點以及停車場位置，讓您搶先掌握最完整的淡江大橋資訊。
淡江大橋通車重點！無人機違規重罰30萬
想要捕捉淡江大橋通車之後壯觀景象的民眾請注意，交通局強調，淡江大橋屬於快速道路系統與大型結構，因此有著相關安全規定，完整如下：
安全距離規定： 根據《民用航空法》，無人機必須與橋體、快速道路保持 30 公尺以上的距離。
法規內容： 若無人機過近距離飛行或穿越橋體，最高可處新台幣 30 萬元罰鍰。由於橋面風勢強勁，不當操作恐引發交通事故，情節重大者，亦可能涉及刑事責任，請飛友切勿以身試法。
淡江大橋交通管制與大貨車限行措施
為了維護假日觀光品質，淡江大橋將實施以下管制：
科技監控： 淡江大橋全線介接 CCTV 納入交控中心，即時調整號誌時制。
大貨車管制： 假日期間，15 噸以上大貨車實施通行管制。
替代動線： 往八里方向之大型車輛請改由台 61 線（八里二、三匝道）或台 64 線（五股匝道）分流至關渡大橋；淡水端則導引至台 2 線及台 2 乙線。
淡江大橋週邊停車場
面對淡江大橋剛開通大量的車流，新北交通局建議民眾採取「開車到外圍、轉搭大眾運輸」的策略，並提供以下停車空間：
淡水沙崙段平面停車場： 提供 140 格汽車位。
油車口南、北側停車場： 提供 24 格大型車位及 114 格小型車位。
一站式轉乘： 淡水端設有微型轉運站，可輕鬆轉乘 淡海輕軌、公車及 YouBike。
淡江大橋4 條全新公車路線！試營運預約制整理
淡江大橋通車後同步新增 4 條路線，並於 5 月 13 日至 6 月 10 日 展開試營運：
988 板橋快線： 串聯板橋與淡水、八里。
989 機場快線： 方便兩地居民往返桃園機場。
990 機場快線： 提供更密集的機場接駁服務。
115 淡水八里觀光公車： 每周五至周日行駛，專為旅客設計。
新北交通局提醒，試營運期間採 「預約制」，民眾須於發車前一日 22:30 前透過「跳蛙公車平台」預約，憑 APP 畫面搭乘。正式營運將於 6 月 11 日全面上線。
五大賞橋景點與「導覽遊河航班」
想要飽覽這座國際級地標，交通局推薦以下絕佳視角：
一、漁人碼頭賞橋景
搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘紅26公車於「漁人碼頭站」下車，步行至木棧道，即可近距離欣賞橋體與海港景致。
二、淡水老街河岸漫遊
自捷運淡水站步行至老街與河岸步道，沿途可從市街與河景交錯視角遠望淡江大橋，享受悠閒散步時光。
三、海關碼頭河岸視角
捷運淡水站轉乘紅26公車至「紅毛城（真理大學）」站，步行至淡水海關碼頭，沿河漫步即可欣賞橋體倒映水面的景觀。
四、八里高點遠眺全景
搭乘紅13公車至十三行文化公園，步行至園區滑草區高點，可遠眺淡江大橋橫跨淡水河口的壯麗景色。
五、八里左岸公園近距離觀橋
搭乘682、704（含區）、878（含區）、963、紅13或紅22公車至「渡船頭」站，下車即可於八里左岸公園近距離欣賞橋體延伸至海際的優美曲線。
淡江大橋導覽遊河航班
新北交通局特別規劃，從5 月 16 日起每周六日將推出「淡江大橋導覽遊河航班」，全票 300 元。若持有 115 觀光公車搭乘紀錄（前後 3 日內），購票還可享 8 折優惠，從水面上以 360 度無死角欣賞大橋。
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想要捕捉淡江大橋通車之後壯觀景象的民眾請注意，交通局強調，淡江大橋屬於快速道路系統與大型結構，因此有著相關安全規定，完整如下：
安全距離規定： 根據《民用航空法》，無人機必須與橋體、快速道路保持 30 公尺以上的距離。
法規內容： 若無人機過近距離飛行或穿越橋體，最高可處新台幣 30 萬元罰鍰。由於橋面風勢強勁，不當操作恐引發交通事故，情節重大者，亦可能涉及刑事責任，請飛友切勿以身試法。
為了維護假日觀光品質，淡江大橋將實施以下管制：
科技監控： 淡江大橋全線介接 CCTV 納入交控中心，即時調整號誌時制。
大貨車管制： 假日期間，15 噸以上大貨車實施通行管制。
替代動線： 往八里方向之大型車輛請改由台 61 線（八里二、三匝道）或台 64 線（五股匝道）分流至關渡大橋；淡水端則導引至台 2 線及台 2 乙線。
面對淡江大橋剛開通大量的車流，新北交通局建議民眾採取「開車到外圍、轉搭大眾運輸」的策略，並提供以下停車空間：
淡水沙崙段平面停車場： 提供 140 格汽車位。
淡江大橋4 條全新公車路線！試營運預約制整理
淡江大橋通車後同步新增 4 條路線，並於 5 月 13 日至 6 月 10 日 展開試營運：
988 板橋快線： 串聯板橋與淡水、八里。
989 機場快線： 方便兩地居民往返桃園機場。
990 機場快線： 提供更密集的機場接駁服務。
115 淡水八里觀光公車： 每周五至周日行駛，專為旅客設計。
新北交通局提醒，試營運期間採 「預約制」，民眾須於發車前一日 22:30 前透過「跳蛙公車平台」預約，憑 APP 畫面搭乘。正式營運將於 6 月 11 日全面上線。
想要飽覽這座國際級地標，交通局推薦以下絕佳視角：
一、漁人碼頭賞橋景
搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘紅26公車於「漁人碼頭站」下車，步行至木棧道，即可近距離欣賞橋體與海港景致。
二、淡水老街河岸漫遊
自捷運淡水站步行至老街與河岸步道，沿途可從市街與河景交錯視角遠望淡江大橋，享受悠閒散步時光。
三、海關碼頭河岸視角
捷運淡水站轉乘紅26公車至「紅毛城（真理大學）」站，步行至淡水海關碼頭，沿河漫步即可欣賞橋體倒映水面的景觀。
四、八里高點遠眺全景
搭乘紅13公車至十三行文化公園，步行至園區滑草區高點，可遠眺淡江大橋橫跨淡水河口的壯麗景色。
五、八里左岸公園近距離觀橋
搭乘682、704（含區）、878（含區）、963、紅13或紅22公車至「渡船頭」站，下車即可於八里左岸公園近距離欣賞橋體延伸至海際的優美曲線。
淡江大橋導覽遊河航班
新北交通局特別規劃，從5 月 16 日起每周六日將推出「淡江大橋導覽遊河航班」，全票 300 元。若持有 115 觀光公車搭乘紀錄（前後 3 日內），購票還可享 8 折優惠，從水面上以 360 度無死角欣賞大橋。