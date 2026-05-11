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▲范姜彥豐（右）愛女「粿醬」（中）如今改小名「浠浠」。（圖／Meigo粿粿臉書）

▲范姜彥豐跟好友拍影片後，改女兒小名叫「浠浠」。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

藝人范姜彥豐去年爆出婚變風波後，他的近況持續被外界關注，近日有網友發現，他的女兒似乎已悄悄改稱呼，原本大家熟知的「粿醬」，如今在影片中被叫作「浠浠」，立刻引發網友熱烈討論，不少人更猜測此舉疑似有意與婚變事件做出切割。近來范姜彥豐經常與演藝圈好友尼克、楊孟霖等人帶著孩子一起出遊，並陸續拍攝親子影片分享到YouTube，從採草莓、玩陶藝到籃球互動，影片內容充滿家庭感，也讓不少網友稱讚他對女兒相當有耐心。不過有眼尖網友發現，早在今年1月底的影片中，大家就已經改口稱呼小女孩為「浠浠」，過去熟悉的「粿醬」稱號則完全消失，由於「粿醬」原本就是從媽媽粿粿的小名延伸而來，因此改名一事立刻引發外界聯想。隨著「浠浠」這個新稱呼曝光後，不少網友反而給出正面評價，認為名字聽起來相當溫柔、有氣質，也有人表示「比原本更像正式名字」、「很好聽又特別」，雖然范姜彥豐本人並未公開回應是否真的替女兒改名，但由於近幾個月影片與日常互動中都持續使用「浠浠」稱呼，因此不少人認為浠浠已經是她的小名。不過也有另一派認為，孩子長大後換暱稱本來就很常見，未必需要過度解讀。儘管外界對改名原因眾說紛紜，但多數網友仍將焦點放在范姜彥豐與女兒的互動上，認為他近來展現出的耐心與陪伴，確實讓不少人對他的父親形象留下深刻印象。