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新北最強公車是這路線！年撈1.49億、載客人數破591

萬

2025年營收第一的新北公車路線，由「857路線」再度蟬聯奪冠，一整年載客收入高達1.49億，載客人數更是超過591萬人次

▲新北市政府交通局公布「2025年新北市市區公共汽車行車效率」排行，根據最新統計數據顯示，冠軍由「857路線」繼2024年後再度奪冠。（圖／新北交通族臉書）

🥇第1名：857路線（複數合計）

🥈第2名：965路線

🥉第3名：橘5路線

🏅第4名：967路線（含支線）

🏅第5名：綠2路線（左右線）

▲三重客運「857路線」為跨區幹線公車，由淡水出發，沿途經過7個行政區，每日平均載客數相當可觀。（圖／新北市政府交通局提供）

新北857公車年收再成長！

跨7區班班客滿：司機超累

857路線在2025年載客收入，相較2024年進帳金額多出332萬元，年增率高達2%，可見其一年比一年受到通勤族的依賴。

▲857路線全程跑完預計需2小時，但每日班次依舊密集，平日尖峰時段約10至15分鐘就有一班。（圖／大台北公車官網）

新北857最強公車地位不保！亞軍「965」潛力超強：載客數全線第一

位居第2名的「965路線」成長幅度極大，不只載客人數比857路線多出76萬人，一整年載客收入也只差857路線144萬元。