新北最強公車誕生！新北地區交通運輸發達，市區內擁有眾多公車路線，提供上班族與學生族群每日通勤搭乘。近日新北市政府交通局公布「2025年新北市市區公共汽車行車效率」排行，根據最新統計數據顯示，冠軍由「857路線」繼2024年後再度奪冠，其一年進帳高達1.49億元，累積載客多達591萬人，民眾經常遇到每班客滿狀況。但也因該班路線路途過長、營運時間將近21時，讓民眾直喊「司機一定超累」。
新北最強公車是這路線！年撈1.49億、載客人數破591萬
新北市政府交通局於3月5日公布「2025年新北市市區公共汽車行車效率」，根據PTT鄉民重新排序統計，若按路線分類結果顯示，2025年營收第一的新北公車路線，由「857路線」再度蟬聯奪冠，一整年載客收入高達1.49億，載客人數更是超過591萬人次，接著第2名則是「965路線」，第3名為「橘5路線」、第4名由「967路線」坐穩、第5名則為「綠2路線」。
🥇第1名：857路線（複數合計）
載客人數591萬842人／載客收入1億4955萬7468元
🥈第2名：965路線
載客人數667萬1064人／載客收入1億4811萬4466元
🥉第3名：橘5路線
載客人數543萬3012人／載客收入1億3746萬2805元
🏅第4名：967路線（含支線）
載客人數519萬4565人／載客收入1億3143萬7368元
🏅第5名：綠2路線（左右線）
載客人數448萬9555人／載客收入1億1363萬6756元
新北857公車年收再成長！跨7區班班客滿：司機超累
新北市公車857路線由三重客運營運，是淡水地區通勤板橋的主要路線之一，其於2025年排行中榮獲最會賺錢的新北公車頭銜，繼2024年後再度奪得冠軍。值得一提的是，857路線在2025年載客收入，相較2024年進帳金額多出332萬元，年增率高達2%，可見其一年比一年受到通勤族的依賴。
據了解，三重客運「857路線」為跨區幹線公車，由淡水出發，沿途經過八里、五股、蘆洲、三重、新莊、板橋等7個行政區，提供雙北市民日常通勤通學服務，路線還會經過淡水老街、滬尾砲台和紅毛城等熱門觀光景點，每日平均載客數相當可觀。
857路線全程跑完預計需2小時，但每日班次依舊密集，平日尖峰時段約10至15分鐘就有一班，假日最久也只要等30分鐘。不少民眾表示，857路線身為超長途公車，每日營運卻長達21小時，司機長時間開車下來，疲勞程度非常高，「從20歲坐到60歲，班班客滿」、「857看起來是成功以21小時的營業時間成功贏下勝利」。
新北857最強公車地位不保！亞軍「965」潛力超強：載客數全線第一
不過觀察新北公車2025年排行榜，位居第2名的「965路線」成長幅度極大，不只載客人數比857路線多出76萬人，一整年載客收入也只差857路線144萬元。據了解，965路線雖然載客人數為新北市公車第一，但因遇上台灣好行半價優惠，導致實際票箱收入略減，不然有機會打敗857路線奪新北最強公車封號。
新北市區公車「965路線」身兼台灣好行九份金瓜石線的觀光景點接駁車，以及新北市跨區幹線公車的雙重身分，其從板橋出發，串連5個淡蘭轉換站，可直達九份老街與金瓜石黃金博物館等特色景點，因此乘客量龐大，乘載著深厚的觀光發展潛力，未來發展可期。
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新北市政府交通局於3月5日公布「2025年新北市市區公共汽車行車效率」，根據PTT鄉民重新排序統計，若按路線分類結果顯示，2025年營收第一的新北公車路線，由「857路線」再度蟬聯奪冠，一整年載客收入高達1.49億，載客人數更是超過591萬人次，接著第2名則是「965路線」，第3名為「橘5路線」、第4名由「967路線」坐穩、第5名則為「綠2路線」。
載客人數591萬842人／載客收入1億4955萬7468元
🥈第2名：965路線
載客人數667萬1064人／載客收入1億4811萬4466元
🥉第3名：橘5路線
載客人數543萬3012人／載客收入1億3746萬2805元
🏅第4名：967路線（含支線）
載客人數519萬4565人／載客收入1億3143萬7368元
🏅第5名：綠2路線（左右線）
載客人數448萬9555人／載客收入1億1363萬6756元
新北市公車857路線由三重客運營運，是淡水地區通勤板橋的主要路線之一，其於2025年排行中榮獲最會賺錢的新北公車頭銜，繼2024年後再度奪得冠軍。值得一提的是，857路線在2025年載客收入，相較2024年進帳金額多出332萬元，年增率高達2%，可見其一年比一年受到通勤族的依賴。
據了解，三重客運「857路線」為跨區幹線公車，由淡水出發，沿途經過八里、五股、蘆洲、三重、新莊、板橋等7個行政區，提供雙北市民日常通勤通學服務，路線還會經過淡水老街、滬尾砲台和紅毛城等熱門觀光景點，每日平均載客數相當可觀。
857路線全程跑完預計需2小時，但每日班次依舊密集，平日尖峰時段約10至15分鐘就有一班，假日最久也只要等30分鐘。不少民眾表示，857路線身為超長途公車，每日營運卻長達21小時，司機長時間開車下來，疲勞程度非常高，「從20歲坐到60歲，班班客滿」、「857看起來是成功以21小時的營業時間成功贏下勝利」。
不過觀察新北公車2025年排行榜，位居第2名的「965路線」成長幅度極大，不只載客人數比857路線多出76萬人，一整年載客收入也只差857路線144萬元。據了解，965路線雖然載客人數為新北市公車第一，但因遇上台灣好行半價優惠，導致實際票箱收入略減，不然有機會打敗857路線奪新北最強公車封號。
新北市區公車「965路線」身兼台灣好行九份金瓜石線的觀光景點接駁車，以及新北市跨區幹線公車的雙重身分，其從板橋出發，串連5個淡蘭轉換站，可直達九份老街與金瓜石黃金博物館等特色景點，因此乘客量龐大，乘載著深厚的觀光發展潛力，未來發展可期。