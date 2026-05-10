台灣鞋子市場上的品牌五花八門，除了堪稱是鞋業一哥與二哥的Nike、adidas以外，近年結合經典復古的鬼塚虎，與打破厚底鞋很醜印象的Hoka等鞋款，亦成為年輕人熱愛鞋牌。但有民眾最近表示，起源英國並在引進日本販售多年的「G.T Hawkins」鞋牌同樣值得入手，不只讚賞穿起來舒適又輕，靠它在國外走萬步也沒問題，一雙鞋價格也不貴多數在3000元以內，成為年輕人心目中的新一代神鞋。
不只鬼塚虎！年輕人新一代「出國神鞋」是這雙：便宜又超輕
有網友近日在Threads發文，建議大家若到日本想買高CP值樂福鞋，不要只選百年牌子「HARUTA」，推薦同樣是日本品牌的「G.T Hawkins」，大讚「輕量25%超級好穿！夏天軟又可以暴走日本好幾天」。
貼文曝光後，吸引不少網友認證留言，「我個人覺得這雙比HARUTA好穿，在日本暴走兩萬步都還扛得住，又超便宜」、「好好看！感謝分享！之後去日本要買」、「站櫃10小時都完全OK」、「沒錯！我可以走兩萬步」。
日本國民鞋「G.T Hawkins」高CP值！台灣買得到：特價免千元
據了解，G.T Hawkins起源於1850年的英國，累積百年歷史文化薰陶的手工鑄鞋技術，後來成為日本ABC-Mart旗下品牌之一，並在日本被視為國民鞋品牌，平均每10位日本人就有超過6個人擁有它。G.T Hawkins鞋款主打舒適、輕量與機能性，並融合日本流行敏銳度與對生活質感的追求，是一雙高CP值又時尚的平價鞋款。
值得一提的是，目前不只日本有販售，台灣ABC-Mart也有引進相關鞋款，販售鞋款眾多，不論是男女休閒鞋、經典德訓鞋、男女皮鞋或樂福鞋、拖鞋、童鞋都能買到，一雙價格也不貴，實際查詢官網價格，目前特價最便宜960元就能買到品牌拖鞋。
其他特價鞋款基本上皆在3000元內，其中熱銷鞋款「SOFT LOAFER樂福鞋」原價1880元，目前特價僅1690元；原價3280元的防潑水紳士鞋「LIAM MID」，目前也只要2750元就能入手，趁著這波優惠無痛入添購新鞋最划算。
G.T Hawkins真實評價曝光！被讚防水耐穿：品質對得起價格
G.T Hawkins鞋款價格普遍較為親民，在ABC-MART販售的鞋子中屬於高CP值類別，許多使用者皆評價相當耐穿，品質也具有一定水準，加上鞋款機能性強，鞋款具備輕量化、防水與防滑等特性能，相當適合於戶外活動，且設計較為年輕時尚，容易搭配日常服飾，在鞋業市場中具有一席之位。
G.T Hawkins鞋款雖然穿起來耐用，但也有民眾提出不同看法，認為它與頂級手工皮鞋品牌如Red Wing相比，做工細緻度和皮革質感還是有一定差距，部分款式風格較硬挺，年輕人可能覺得稍微成熟，但不可否認仍是一雙對得起價格的耐操鞋款。
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有網友近日在Threads發文，建議大家若到日本想買高CP值樂福鞋，不要只選百年牌子「HARUTA」，推薦同樣是日本品牌的「G.T Hawkins」，大讚「輕量25%超級好穿！夏天軟又可以暴走日本好幾天」。
日本國民鞋「G.T Hawkins」高CP值！台灣買得到：特價免千元
據了解，G.T Hawkins起源於1850年的英國，累積百年歷史文化薰陶的手工鑄鞋技術，後來成為日本ABC-Mart旗下品牌之一，並在日本被視為國民鞋品牌，平均每10位日本人就有超過6個人擁有它。G.T Hawkins鞋款主打舒適、輕量與機能性，並融合日本流行敏銳度與對生活質感的追求，是一雙高CP值又時尚的平價鞋款。
其他特價鞋款基本上皆在3000元內，其中熱銷鞋款「SOFT LOAFER樂福鞋」原價1880元，目前特價僅1690元；原價3280元的防潑水紳士鞋「LIAM MID」，目前也只要2750元就能入手，趁著這波優惠無痛入添購新鞋最划算。
G.T Hawkins鞋款價格普遍較為親民，在ABC-MART販售的鞋子中屬於高CP值類別，許多使用者皆評價相當耐穿，品質也具有一定水準，加上鞋款機能性強，鞋款具備輕量化、防水與防滑等特性能，相當適合於戶外活動，且設計較為年輕時尚，容易搭配日常服飾，在鞋業市場中具有一席之位。
G.T Hawkins鞋款雖然穿起來耐用，但也有民眾提出不同看法，認為它與頂級手工皮鞋品牌如Red Wing相比，做工細緻度和皮革質感還是有一定差距，部分款式風格較硬挺，年輕人可能覺得稍微成熟，但不可否認仍是一雙對得起價格的耐操鞋款。