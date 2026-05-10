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不只鬼塚虎！年輕人新一代「出國神鞋」是這雙：便宜又超輕

不要只選百年牌子「HARUTA」，推薦同樣是日本品牌的「G.T Hawkins」，大讚「輕量25%超級好穿！夏天軟又可以暴走日本好幾天」。

▲「G.T Hawkins」在日本販售多年，憑藉多元設計與高CP值等特點，成為年輕人心目中的耐穿好鞋。（圖／台灣ABC-Mart臉書）

日本國民鞋「G.T Hawkins」高CP值！台灣買得到：特價免千元

▲G.T Hawkins鞋款眾多，不論是男女休閒鞋、經典德訓鞋、男女皮鞋或樂福鞋、拖鞋、童鞋皆有，鞋款對於大小朋友或男女都十分友善。（圖／台灣ABC-Mart臉書）

其中熱銷鞋款「SOFT LOAFER樂福鞋」原價1880元，目前特價僅1690元；原價3280元的防潑水紳士鞋「LIAM MID」，目前也只要2750元就能入手

▲台灣ABC-Mart販售多款G.T Hawkins鞋款，目前特價一雙基本上都在3000元以內。（圖／台灣ABC-Mart官網）

G.T Hawkins真實評價曝光！被讚防水耐穿：品質對得起價格

台灣鞋子市場上的品牌五花八門，除了堪稱是鞋業一哥與二哥的Nike、adidas以外，近年結合經典復古的鬼塚虎，與打破厚底鞋很醜印象的Hoka等鞋款，亦成為年輕人熱愛鞋牌。，成為年輕人心目中的新一代神鞋。有網友近日在Threads發文，建議大家若到日本想買高CP值樂福鞋，貼文曝光後，吸引不少網友認證留言，「我個人覺得這雙比HARUTA好穿，在日本暴走兩萬步都還扛得住，又超便宜」、「好好看！感謝分享！之後去日本要買」、「站櫃10小時都完全OK」、「沒錯！我可以走兩萬步」。據了解，G.T Hawkins鞋款主打舒適、輕量與機能性，並融合日本流行敏銳度與對生活質感的追求，是一雙高CP值又時尚的平價鞋款。值得一提的是，目前不只日本有販售，台灣ABC-Mart也有引進相關鞋款，販售鞋款眾多，不論是男女休閒鞋、經典德訓鞋、男女皮鞋或樂福鞋、拖鞋、童鞋都能買到，一雙價格也不貴，實際查詢官網價格，目前特價最便宜960元就能買到品牌拖鞋。其他特價鞋款基本上皆在3000元內，，趁著這波優惠無痛入添購新鞋最划算。G.T Hawkins鞋款價格普遍較為親民，在ABC-MART販售的鞋子中屬於高CP值類別，許多使用者皆評價相當耐穿，品質也具有一定水準，加上鞋款機能性強，鞋款具備輕量化、防水與防滑等特性能，相當適合於戶外活動，且設計較為年輕時尚，容易搭配日常服飾，在鞋業市場中具有一席之位。G.T Hawkins鞋款雖然穿起來耐用，但也有民眾提出不同看法，，但不可否認仍是一雙對得起價格的耐操鞋款。