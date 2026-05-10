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▲「甜心轟炸機」組合的小薰、MeiMei、筱婕和彤彤的歌曲〈晴天娃娃〉傳唱度很高。（圖／翻攝自YouTube＠福茂唱片）

從經典偶像養成節目《我愛黑澀會》發跡、曾紅極一時的女子團體「黑Girl」（九妞妞）已經出道20，有許多成員都已經當媽媽，包括小蠻、Apple等，丫頭則是成為電商老闆娘，生意做得有聲有色，唯獨MeiMei已經消失在圈子。當年九妞妞盛況，光是一張EP就賣超過3萬張，還被封為台灣最貴單曲專輯。小薰曾在IG分享過，當年加入《我愛黑澀會》原本只是抱著「試水溫」的心態，沒想到轉眼間就在演藝圈打拚了20年，今年37歲的她在戲劇圈闖出亮眼成績，不僅是金鐘入圍常客，還曾拿過亞洲電視大獎、台北電影獎等另外，隊長大牙（周宜霈）則在去年宣布結束5年婚姻，回歸單身生活後投入八點檔拍攝，丫頭現在是電商老闆娘，生意做得有聲有色，鬼鬼去年1月默默升格母親，保密到家震驚各界，不過她依舊維持少女感，當媽媽的還有Apple、彤彤。團體中的「忙內（年紀最小的）」小婕，後來改名張甯兒活躍於KOL界，最神祕成員MeiMei 消失6年近況成謎，與昔日戰友似乎也斷了聯繫。九妞妞曾是台灣第一支人數最多的女子團體，第一張EP《我愛黑澀會美眉》當時成為台灣「最貴的一張僅單曲專輯」，銷售量超過3萬張，後來第二張EP乾脆分成兩小隊，甜心轟炸機、粉紅高壓電兩組，發行不同版本的EP。