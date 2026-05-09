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▲全家五月取件優惠，可用19元喝小杯熱經典拿鐵。（圖／全家提供）

▲7-11「安心取、帳單繳費集點GO」，集滿10點兌換免費炸雞或鍋貼。（圖／7-11提供）

母親節全家、7-11有隱藏優惠！5月取件優惠自5月9日起開跑，全家取貨前只要先出示會員條碼，就可以獲得神券優惠2選1，可選「經典拿鐵19元」、「厚棒袖珍包3入9元」；7-11取貨集點，也可兌換免費商品，只要領取包裹滿10件，就可換「御料小館韓式泡菜鍋貼」或「御料小館韓風甜辣醬炸雞」，報稅季省錢不用只吃泡麵了。全家自5月9日起至22日，只要網購選擇全家門市取件，主動出示會員條碼或報手機號碼，48小時內於全家𝖠𝖯𝖯「酷碰券」可獲得一張優惠券，優惠券可選「9元 厚棒袖珍包（3入／包）」或者「) 19元Let's Café熱經典拿鐵」。不過要注意每人單筆交易限贈5張，也就是說若單次取件包裹超過5件，建議分批領取，優惠券數量有限送完為止。若是網購包裹較多的，則建議可以選擇7-11取件，7-11本月份活動是即起至5月26日前，每完成一筆帳單繳費或包裹取件，都可以獲得1點集點，若是繳納房屋稅，或是領取Yahoo購物中心／賣貨便取貨，另外多贈送4點。集點可兌換商品，5點都是商品抽獎券，集滿10點則可以兌換「免費換御料小館韓風甜辣醬炸雞」或「御料小館韓式泡菜鍋貼」，也可以選擇遊樂園門票優惠，有六福村主題樂園門票優惠價400元、義大世界門票優惠價400元。