2026年媽祖生日正逢今（9）日，這天是天上聖母聖誕，不少信眾都會前往各地媽祖廟參拜，祈求未來順遂平安。根據易經專家「王老師」王昆山表示，今年媽祖生日隔天剛好是母親節，難得轉運吉日建議「6類人」把握時機祭拜，包括「運勢低迷者、久病不癒者、家庭失和者、情緒低潮者、創業做生意者、工作常出差者」，同時提供祭拜媽祖禁忌、吉時、供品與拜拜流程等資訊，帶領民眾快速了解媽祖生日怎麼拜。

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📍2026媽祖生日在今天！揭開海上守護神傳奇由來

媽祖聖誕在每年農曆三月二十三日，2026年媽祖生日則落在國曆5月9日（六），而媽祖生日由來眾說紛紜，相傳媽祖本名林默（又稱默娘），因出生後整整一個月都沒有哭聲而得名，其自幼聰慧、能預知禍福，生前致力救助海上遇難漁民。相傳28歲時羽化升天，隨祥雲離去，民眾深信已升格成神明，並奉其為海上保護神，媽祖誕辰往後成為民間盛大的信仰慶典。

▲媽祖聖誕在每年農曆三月二十三日，2026年媽祖生日則落在國曆5月9日。（圖／白沙屯拱天宮臉書）
▲媽祖聖誕在每年農曆三月二十三日，2026年媽祖生日則落在國曆5月9日。（圖／白沙屯拱天宮臉書）
📍媽祖生日隔天接母親節！轉運吉日「6類人」快拜拜

王老師表示，2026年的媽祖聖誕日，隔天正好就是一年一度的母親節，此天時非常難得，象徵天界與人間的「慈悲能量」正式接軌，建議以下「6類人」把握這兩天機會，去祭拜媽祖，讓平安跟著你走，萬事都能順利度過。

◼ 運勢低迷者

◼ 久病不癒者

◼ 家庭失和者

◼ 情緒低潮者

◼ 創業做生意者

◼ 工作常出差者

▲今年媽祖生日隔天剛好是母親節，難得轉運吉日建議6類人「運勢低迷者、久病不癒者、家庭失和者、情緒低潮者、創業做生意者、工作常出差者」把握時機祭拜。（圖／記者李政龍攝）
▲今年媽祖生日隔天剛好是母親節，難得轉運吉日建議6類人「運勢低迷者、久病不癒者、家庭失和者、情緒低潮者、創業做生意者、工作常出差者」把握時機祭拜。（圖／記者李政龍攝）
📍媽祖生日祭拜攻略！拜拜吉時、供品、簡單流程一次看

◼ 參拜吉時：建議上午五點至下午一點前參拜最吉。

◼ 供品：以清香、鮮花、水果（3或5樣）為主，可加壽桃、紅龜粿表祝壽、更可加拜「化妝品和保養品」。

◼ 祭拜流程：參拜時穿著整潔端莊，心念專一，先報姓名、生辰、住址，再述願心，願望宜具體可行，並記得日後還願與回向，可多感恩回報如行善、布施。

▲易經專家王老師表示，祭拜媽祖時供品可挑選清香、鮮花、水果（3或5樣）為主，可加壽桃、紅龜粿表祝壽、也可加拜化妝品和保養品。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）
▲易經專家王老師表示，祭拜媽祖時供品可挑選清香、鮮花、水果（3或5樣）為主，可加壽桃、紅龜粿表祝壽、也可加拜化妝品和保養品。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）
📍媽祖生日拜拜別犯「3禁忌」！這類話不能說

◼ 少說負面語：建議少說負面語、避免抱怨，以保持心境的正面與清淨。

◼ 避免求偏財：參拜媽祖時應以「求順」、「求平安」為主。

◼ 人多時不推擠、不跨供桌：人多時應耐心等候，避免為了搶位而推擠，以示對神明的尊敬與維護自身安全。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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