我是廣告 請繼續往下閱讀

口湖長女的遺憾：為了弟弟們放棄學業的「大姊大」

昔日北港女皇：與蘇治芬母親的「朝天宮大戰」

▲▼昔日北港朝天宮「雙雌並立」！曾蔡美佐（上圖）與蘇洪月嬌（下圖），兩人在董事會中針鋒相對的火爆場面，至今仍是北港政壇津貼樂道的傳奇故事。（圖／讀者提供）

權力版圖更迭：曾蔡美佐與蔡咏鍀的糾葛內幕

▲曾蔡美佐（右二）在地方政商界地位舉足輕重。圖為昔日國民黨主席洪秀柱（中）2017 年參拜北港朝天宮，曾蔡美佐與現任董事長蔡咏锝（左一）陪同在側，罕見呈現前後任「朝天宮掌門人」與政壇高層同框的珍貴畫面。。（圖／NOWNEWS資料照）

警方回應包庇疑雲：已拘提 10 人、報請檢方偵辦

出生： 1945 年 5 月 18 日（現年 81 歲）





1945 年 5 月 18 日（現年 81 歲） 籍貫： 雲林縣口湖鄉人





雲林縣口湖鄉人 政黨： 中國國民黨籍





中國國民黨籍 學歷： 成績優異，但因家貧為照顧弟妹放棄升學（後自修曾任立委）





成績優異，但因家貧為照顧弟妹放棄升學（後自修曾任立委） 關鍵經歷：



第 5 屆立法委員（經濟委員會）



北港朝天宮首位女性董事長（1997-2010 年，掌權 12 年）





家族背景：



胞弟為縱貫線傳奇教父「黑松」蔡永常（2025 年病逝）



姪女為雲林縣議員蔡孟真





爭議事件： 2010 年因侵佔朝天宮 2.8 億元廟產案入監服刑。





雲林北港此刻正值「北港迎媽祖」的年度宗教盛事，街道滿是信眾與轎班的歡騰與煙火。然而，這場喜慶卻在昨（7）日凌晨染上血色。前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐，在自宅遭約 40 名白衣惡煞闖入圍毆，高齡 81 歲的她多處骨裂送醫。隨著案情延燒，這位曾與李登輝親暱稱呼、卻又帶頭請命要求其下台的「政壇女強人」，其波瀾壯闊的一生再次成為焦點。在外界眼中，1945 年出生的曾蔡美佐是呼風喚雨的「北港女皇」，但鮮為人知的是，她那股硬脾氣背後，藏著對窮苦出身的深深感慨。出生於雲林口湖的她，常對在地新聞前輩回憶起那段艱辛歲月。身為長女，曾蔡美佐小時候成績極其優異，卻因家境貧寒，為了照顧底下的弟弟們（包含後來成為縱貫線教父的蔡永常），她不得不選擇放棄升學。。」即使後來當上立委、成為朝天宮首位女董座，這份「沒能讀書」的痛，始終烙印在這位政壇強人的心底，也造就她往後在政壇與男人平起平坐、甚至更加剽悍的性格。曾蔡美佐的強悍，在 1990 年代的朝天宮會議室裡展露無遺。新聞前輩憶及民國 87 年跑線的情景，最精彩的莫過於。兩位政壇女強人在會議中針鋒相對、互不相讓的互罵場面，讓旁觀者直呼「大開眼界」，也反映了當時北港「媽祖政治學」背後的激烈角力。曾蔡美佐的政治手腕亦十分果決。李登輝執政時期，身為朝天宮董座的她與李關係極其親暱，甚至。然而，2000 年國民黨總統大選敗選，她展現了現實政治的殘酷，與多名立委共同召開記者會，帶頭要求時任黨主席的李登輝下台。曾蔡美佐執掌廟務 12 年後，因涉嫌侵佔廟產案入監，留下的權力真空由。兩人關係在北港是公開的祕密。2010 年那場被形容為「黑白對抗」的改選，蔡咏鍀成功吸收曾蔡派系殘存人馬，終結了「曾蔡時代」。雖然權力更迭已久，但在派系盤根錯節的北港，曾蔡家族的一舉一動仍受矚目。如今曾蔡美佐遇襲，其弟「縱貫線教父」蔡永常已於 2025 年病逝，享壽76歲。地方人士感嘆，過去；失去「黑松」遮蔭僅一年，曾家便遭 40 名惡煞血洗，反映出家族勢力面臨的嚴峻考驗。在地人感慨：「，北港永遠的老大只有黑松啦！」這起暴力案更爆發「包庇疑雲」，家屬指控指認，警方竟一度拒絕寫入筆錄。對此，北港警分局出面澄清，強調所有家屬指述均已依法記明，絕無偏袒。目前全案已由縣警局成立專案小組，並報請地檢署指揮偵辦。警方表示，現已拘提主嫌及相關犯嫌共 10 人到案，將依聚眾鬥毆、組織犯罪等罪嫌移送法辦。在北港迎媽祖的煙火下，這場針對 81 歲昔日女強人的襲擊，背後究竟有無幕後糾眾情形？警方強調將持續追查到底，還給小鎮寧靜。