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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季持續以二刀流身份震撼球界，雖然他在投手丘上繳出聯盟第一的0.97防禦率，但一項殘酷的數據卻顯示，道奇隊打線在大谷登板時集體熄火，甚至讓大谷成為大聯盟史上最悲情投手的紀錄保持人。數據分析公司《Codify》更直言：「信不信由你，大谷先發的近14場比賽，道奇輸了11場。」根據《Codify》公開的「道奇先發投手登板每27個出局數的得分支援」數據，大谷翔平的處境堪稱悲情。數據顯示，當小將希恩（Emmet Sheehan）登板時，道奇打線平均能狂轟7.9分；就連今年加盟的佐木朗希也有4.2分、山本由伸則有3.7分。然而，輪到大谷翔平先發時，道奇全隊平均僅能攻下1.8分。這多達6.1分的巨大差距。 因此大谷即便投出驚人的0.97防禦率，開季6場先發卻僅拿2勝2敗。美國球迷紛紛崩潰說道：「1.8分是要怎麼贏？」、「這簡直是犯罪」、「難道大谷要自己投還要自己打全壘打才能贏球嗎？」《Codify》更指出大谷寫下了一項不名譽的歷史紀錄，大谷在最近的9場例行賽先發中，投球局數超過50局、自責分在4分以下，卻只拿到2場勝投，成為大聯盟歷史上首位達成此項紀錄的投手。更讓人難以置信的是，道奇隊在大谷登板的最近14場例行賽中，輸掉了其中的11場。雖然大谷目前穩坐防禦率王寶座，但道奇隊打線似乎總在大谷專職投手的日子集體陷入低迷。諷刺的是，就在大谷今日以打者身份出賽時，道奇打線瞬間爆發，全場狂掃14安攻下12分。大谷在最近兩場先發中為了專注投球並未下場打擊，雖然壓制力滿分，卻苦等不到隊友火力援護。接下來大谷的登板日，教練團是否會讓他重新恢復「二刀流」來緩解打線荒，或是道奇隊友能否及時清醒、打破這項大谷先發必輸的數據魔咒。