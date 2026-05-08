我是廣告 請繼續往下閱讀

今天天氣：鋒面通過台灣 大台北嚴防大雨

▲新一波鋒面周五通過台灣，中部以北、東半部有局部大雨，母親節西半部雨勢趨緩，東半部仍有雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：東北季風影響 北東仍有明顯雨勢

▲周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）

一周天氣：母親節天氣回穩 颱風不影響

中央氣象署表示，新一波鋒面今（8）日通過台灣，北部一早開始降雨，並逐漸往南擴延伸，中部以北、東半部有局部大雨，周六（5月9日）水氣持續偏多，北部、東半部有局部降雨。母親節（5月10日）西半部雨勢趨緩、氣溫回升，下周初恢復多雲到晴；至於輕颱哈格比因距離台灣較遠，預估不會帶來影響。5月8日今天的天氣，氣象署指出，鋒面通過及東北季風稍增強，北台灣有短暫陣雨或局部雷雨，東半部有局部短暫陣雨、雷雨，大台北、東半部有局部較大雨勢，中南部山區也有零星短暫陣雨，其它地區多雲。溫度方面，氣溫稍下降，北部高溫26至27度，東半部高溫28至30度，中南部高溫仍有30至34度，夜間北台灣低溫21、22度，其它地區低溫23至24度。竹苗、宜蘭、花東、澎湖北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門環境部提及，鋒面通過及東北季風稍增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。5月9日明天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮天氣稍涼；水氣仍多，北部、宜蘭、中部山區有局部短暫陣雨，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區多雲，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。氣象署說明，周日母親節西半部降雨趨緩，但東半部屬於迎風面，仍會有雨勢出現，下周一、下周二回到多雲到晴的天氣為主，東半部仍有局部零星雨。下周三水氣稍微增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北台灣也有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。哈格比颱風維持輕度颱風等級，路徑預估朝西北方向，逐漸靠近菲律賓東方海面，生命期大概只有3天，周日、下周一就會減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣也較遠，因此沒有影響。