根據勞動部勞動力發展署官網，2026最新勞工補助60000元！勞動部表示，近年面臨少子化、高齡化衝擊等，產業出現人力缺口，宣布「婦女再就業計畫」獎勵婦女及早規劃重返就業，而且重點是今年門檻放寬，離職60天轉職、轉職失敗也都能領，領取對象、申請方式與資格一次整理。
勞動部勞動力發展署2026最新勞工補助來了！近年面臨少子化、高齡化衝擊，及零工經濟等多元就業型態發展，產業出現人力缺口，勞動部表示，亟需開發勞動力供給，規劃整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，宣布「婦女再就業計畫」獎勵措施，協助婦女及早規劃重返就業，提升女性勞動參與，紓解缺工情形。
婦女再就業計畫！2026勞工補助最多60000元 申請方式與資格一覽
適用對象：
1、離開職場180日以上之婦女。
2、為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，並向公立就業服務機構辦理求才登記者。但不包括政治團體及政黨。
◾️自主訓練獎勵
鼓勵婦女規劃自主訓練、精進原有技能。
申請方式：
準備資料：相關訓練計畫書、申請書，向各分署提出書面申請，並經書面審核通過後即適用。
獎勵金額：完成自主訓練並辦理求職登記發給20000元。完成訓練次日起180日內就業者再發給10000元。
注意事項：課程時數至少8小時、不得與其他同性質訓練補助重複適用。（例如：失業者職前訓練計畫）
◾️再就業獎勵
鼓勵婦女重返職場、穩定就業。
申請方式：
準備資料：向公立就業服務機構辦理求職登記，報名參加本計畫，就業滿30日發給獎勵金，最多發給6個月。
獎勵金額：
→按月計酬全時工作「每月發給10000元」。（連續受同一雇主僱用）。
→從事部分工時工作：「每月發給5000元」。（每月薪資達最低工資1/2以上）
注意事項：申請參加再就業獎勵之婦女，於受僱未滿90日，自離職次日起60日內，再經公立就業服務機構推介受僱或自行就業亦得申領再就業獎勵。
◾️職場支持輔導獎勵
協助婦女兼顧家庭與職場。
申請方式：
向辦理求才登記之公立就業服務機構提出申請。
獎勵金額：雇主僱用退出勞動市場180日以上之婦女，提供工時調整及其他支持輔導措施1項（如推動職涯發展、家庭照顧協助措施或補助、員工支持方案、在職教育訓練、專屬教育訓練教材等）滿30日，得申請職場支持輔導獎勵。每月5000元，最長12個月。
婦女再就業計畫4大重點升級：門檻放寬、轉職失敗也能領
勞動部發展署副署長陳世昌表示，今年4月大幅放寬該計畫門檻並加碼獎勵：
1、放寬再就業獎勵的申請條件，並提高獎勵誘因：
之前必須經過公立就業服務機構推薦，現在自行就業、自己找到工作也適用獎勵。
原來設定必須受僱於同一個雇主90天以上，一次發給全時工作者30000元、或部分工時工作者15000元，現在受僱於同一個雇主只要達到30天以上就可以請領。
獎勵期程從原來90天3萬元，現在改成按月發給，一個月10000元，最長六個月，相當於全時工作者最高可領60000元；部分工時者一個月5000元，最多6個月就是30000元。
考量重返職場初期適應需求，如果受僱未滿90日者，發現職務不適，自離職次日起60天內轉職、且新工作符合受僱滿30日，仍可申請再就業獎勵、無需重新計算離開職場的天數。
2、放寬適用對象不限家庭因素
3、修正自主訓練獎勵時數規定
4、將「雇主工時調整獎勵」修正為「職場支持輔導獎勵」。
若需要辦理申請「婦女再就業計畫」獎勵措施，除可至勞動部勞動力發展署官網查詢，或就近洽詢各公立就業服務機構（就業中心），或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供諮詢服務。
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婦女再就業計畫！2026勞工補助最多60000元 申請方式與資格一覽
適用對象：
1、離開職場180日以上之婦女。
2、為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，並向公立就業服務機構辦理求才登記者。但不包括政治團體及政黨。
◾️自主訓練獎勵
鼓勵婦女規劃自主訓練、精進原有技能。
申請方式：
準備資料：相關訓練計畫書、申請書，向各分署提出書面申請，並經書面審核通過後即適用。
獎勵金額：完成自主訓練並辦理求職登記發給20000元。完成訓練次日起180日內就業者再發給10000元。
注意事項：課程時數至少8小時、不得與其他同性質訓練補助重複適用。（例如：失業者職前訓練計畫）
◾️再就業獎勵
鼓勵婦女重返職場、穩定就業。
申請方式：
準備資料：向公立就業服務機構辦理求職登記，報名參加本計畫，就業滿30日發給獎勵金，最多發給6個月。
獎勵金額：
→按月計酬全時工作「每月發給10000元」。（連續受同一雇主僱用）。
→從事部分工時工作：「每月發給5000元」。（每月薪資達最低工資1/2以上）
注意事項：申請參加再就業獎勵之婦女，於受僱未滿90日，自離職次日起60日內，再經公立就業服務機構推介受僱或自行就業亦得申領再就業獎勵。
◾️職場支持輔導獎勵
協助婦女兼顧家庭與職場。
申請方式：
向辦理求才登記之公立就業服務機構提出申請。
獎勵金額：雇主僱用退出勞動市場180日以上之婦女，提供工時調整及其他支持輔導措施1項（如推動職涯發展、家庭照顧協助措施或補助、員工支持方案、在職教育訓練、專屬教育訓練教材等）滿30日，得申請職場支持輔導獎勵。每月5000元，最長12個月。
勞動部發展署副署長陳世昌表示，今年4月大幅放寬該計畫門檻並加碼獎勵：
1、放寬再就業獎勵的申請條件，並提高獎勵誘因：
之前必須經過公立就業服務機構推薦，現在自行就業、自己找到工作也適用獎勵。
原來設定必須受僱於同一個雇主90天以上，一次發給全時工作者30000元、或部分工時工作者15000元，現在受僱於同一個雇主只要達到30天以上就可以請領。
獎勵期程從原來90天3萬元，現在改成按月發給，一個月10000元，最長六個月，相當於全時工作者最高可領60000元；部分工時者一個月5000元，最多6個月就是30000元。
考量重返職場初期適應需求，如果受僱未滿90日者，發現職務不適，自離職次日起60天內轉職、且新工作符合受僱滿30日，仍可申請再就業獎勵、無需重新計算離開職場的天數。
2、放寬適用對象不限家庭因素
3、修正自主訓練獎勵時數規定
4、將「雇主工時調整獎勵」修正為「職場支持輔導獎勵」。
若需要辦理申請「婦女再就業計畫」獎勵措施，除可至勞動部勞動力發展署官網查詢，或就近洽詢各公立就業服務機構（就業中心），或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供諮詢服務。