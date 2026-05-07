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網紅晚安小雞今年3月結束在柬埔寨的服刑生活返台後，近日登上藝人薔薔的網路節目，大談自己在當地監獄的親身見聞，他透露柬埔寨監獄內部存在許多令人難以置信的灰色地帶，其中包含男囚與女囚之間的「特殊接見」制度，甚至直言只要支付費用，就能安排女囚進行所謂的「Special活動」，甚至過去曾爆出獄中集體懷孕的荒唐事，相關內容曝光後迅速掀起網友熱議。晚安小雞指出，當地女性監區竟設置在男監核心區附近，每到放風時間，女囚會被安排坐在固定區域供男囚觀看挑選，畫面宛如「選秀現場」，他表示只要男囚看上特定對象，再支付約2萬5千至7萬柬幣（約200至550元新台幣）不等費用，便可獲得15分鐘到1小時的特殊接觸時間，他更爆料這些費用最終並非交到女囚手中，而是進入獄方人員口袋，質疑部分獄警早已默許甚至參與整套運作模式。除了隔著鐵網的接觸外，晚安小雞還提到，監獄內甚至存在付費帶女囚前往行政大樓房間的情況，他形容現場不僅能點蠟燭、吃牛排，氣氛更像約會場所，而非監獄空間，雖然表面上規定僅限「半套服務」，但實際管理極度鬆散，許多事情早已超出規範，他更引用獄中前輩說法，透露多年前曾發生女囚「集體懷孕」事件，原因正是長期失控的管理制度。談到女囚為何願意參與這類交易，晚安小雞認為多數人其實是迫於現實壓力，他表示在監獄中若沒有資源或靠山很容易遭受欺負，因此部分女囚會選擇依附有經濟能力的男囚，以換取較好的生活條件，甚至避免被班長或其他囚犯霸凌，他坦言這樣的生態在當地監獄似乎早已行之有年，不少人為了生存只能選擇妥協。事實上，晚安小雞與好友阿鬧2024年因在柬埔寨自導自演「假綁架」事件遭警方逮捕，最終被判處2年有期徒刑，當時事件曾引發台灣社群高度關注，如今返台後他多次透過節目與直播分享監獄生活細節，包括囚犯階級制度、獄中交易與生存方式等內容。雖然部分網友質疑其說法真實性，但也有人認為，這些爆料讓外界得以窺見東南亞監獄體系鮮少曝光的一面。