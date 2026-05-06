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▲Judy（右）坦言，自己早在三月底就已經跟鄭嘉睿（左）談好未來合作方向，然而沒多久鄭嘉睿就遭遇被霸凌事件，讓她既無奈又心疼。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭嘉睿（左）與Judy（右）多次被直擊在熱區貴賓席認真幫味全龍應援、加油。（圖／翻攝自味全龍官方YouTube）

▲Judy（左）沒有給鄭嘉睿（右）設定何時回歸舞台的期限，並承諾會盡可能幫助她走出困境。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭嘉睿（右）感謝Judy（左）給予她機會與幫助之外，同時也感謝味全龍管理層給予她的關心，更感謝球迷們對她的支持與鼓勵，承諾會早日康復重返舞台。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神鄭嘉睿（정가예）日前歷經霸凌風波後，昨（5）日首度與知名網紅、OM娛樂負責人、伊斯特排球啦啦隊TOKKI CUTIE經紀人Judy一同現身臺北大巨蛋觀看球賽，是霸凌事件後首次公開露面。《NOWNEWS今日新聞》記者得知Judy與鄭嘉睿現身大巨蛋時，第一時間安排與2人訪問的時間，鄭嘉睿坦言這趟來大巨蛋看球深有感觸：「讓我重新燃起想要應援的想法！」並承諾自己會早日康復，並且儘早來台與粉絲相見。談到這次來台北大巨蛋看球，鄭嘉睿直言意義特別：「在霸凌事件之後，這是我第一次進球場。」她形容整體氛圍讓自己有一種「refresh」的感覺：「今天真的過得很開心，也讓我有身體在恢復的感覺！」更坦言原本有些動搖的應援熱情，在這一刻再次被點燃：「想要再應援的想法變得更強烈了。」鄭嘉睿也分享現場互動細節，透露有許多球迷主動遞飲料、關心她的狀況，甚至連味全龍球團的管理層都特別前來打招呼，並且關心她現在的狀況，讓她深刻感受到台灣球迷的溫暖，鄭嘉睿感動地表示：「真的很感謝球迷們，以及關心我的大家。」當被記者問到目前狀態與復出規劃，鄭嘉睿表示現在仍處於調整期：「我很喜歡旅遊，所以現在是一邊旅遊、一邊恢復中。」至於何時回歸工作，她則坦言尚未有明確時間點：「目前還沒有打算什麼時候復出，但應該會再休息一、兩個月。」陪同出席的Judy也補充，目前並未確定後續應援或合作安排：「現在就是先讓她適應台灣生活，一邊休息。」整體規劃仍以身心恢復為優先。Judy也在一旁笑說：「她今天真的很認真在應援！」味全龍轉播鏡頭也多次拍攝到鄭嘉睿坐在椅子上專心為味全龍加油、跳應援的畫面，顯示鄭嘉睿雖然仍在恢復期，但對舞台的熱情並未消失。事實上，鄭嘉睿過去就曾表達對台灣發展的興趣，而這次實際進場觀賽後，她也明確表示：「有！有更想來台灣！」對於未來來台發展的想法更加確定，當記者提到接下來會有更多粉絲會拿食物餵食她時，鄭嘉睿開玩笑說：「我很開心！因為我是豬，我喜歡吃！」一句話逗笑全場，也讓人看到她逐漸回到原本開朗的狀態。此外，Judy向記者提到其實OM娛樂與鄭嘉睿早在3月底就敲定合作，然而在2人見面完後就發生霸凌事件，讓她十分無奈，卻也十分心疼鄭嘉睿。Judy此番言論也是向記者證實先前傳出已經簽下鄭嘉睿的傳聞，不過也因為顧慮到鄭嘉睿的身心狀況，目前雙方合作暫時停擺，Judy也正在花費心思陪伴鄭嘉睿走出黑暗期。Judy一行人今天私下是帶著鄭嘉睿到臺北大巨蛋看球賽、散散心並且拍攝影片，原先打算在中場演出結束就先離開球場並接受記者訪問，不過由於粉絲、球迷在社群上提前「暴雷」，加上球場導播在球賽前就已經鎖定Judy一行人蹤影，因此味全龍球團高層也在Judy一行人離開前邀請她們到熱區貴賓席，同時也表達對於鄭嘉睿的關心與不捨，讓她特別難忘。記者過去就有2度在台灣採訪過鄭嘉睿的經驗，當時鄭嘉睿作為安養正官庄赤紅火箭啦啦隊的隊長，無論是在鏡頭前或是受訪時總是充滿朝氣且自信，不過這次她以個人身分，在歷經低潮後再度接受訪問時，雖然一樣臉上掛著微笑，但明顯感受到她心中仍有陰霾。不過鄭嘉睿也向台灣粉絲喊話：「我真的感受到台灣人滿滿的溫暖，真的很感謝大家，我會趕快好起來的！」