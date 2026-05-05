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國民黨團今（5）日再度召開黨團大會，原定研商檢察總長人事同意權案，但由於29日軍購協商沒有結論，預料今將二度上演激辯。國民黨主席鄭麗文昨接受專訪時聲稱，黨團多數支持黨版「3800億+N」，要改成8000億從來都是少數意見，遭到藍委賴士葆打臉稱「一面倒支持8000億，有人可能沒有跟鄭主席講實話」。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，當天出席藍委約40人，其中發言支持3800億軍購版本6人、發言挺8000億版者高達16位，態度曖昧者4人。鄭麗文昨在廣播節目中聲稱，國民黨團多數支持3800億+N從來沒有動搖，要改成8000億元的僅是少數藍委主張，國民黨參選縣市長的多名現任立委都發言支持黨版，並認為軍購案和年底選舉沒有直接關係，不需多拉西扯擴大黨內矛盾，這是對黨主席領導威信的質疑，更說一定要執行黨版「當然，開什麼玩笑。」不過據《NOWNEWS今日新聞》向多名4月29日出席黨團大會藍委求證，當天發言的縣市長參選人中，包括要選高雄的柯志恩、雲林的張嘉郡、爭取彰化的謝衣鳯，全數表態支持8000億軍購，另外台北市長蔣萬安、選台中的江啟臣也都透過立委表達支持8000億軍購態度，選台南的謝龍介，也曾私下表達支持態度。至於支持3800億+N版本的縣市長參選人，則是參選金門的陳玉珍、新竹縣的徐欣瑩、甫贏得宜蘭提名的吳宗憲；而屏東的蘇清泉，雖會中聲稱支持黨版，但又說也支持藍委牛煦庭拋出的7700億版本。此外，被點名是挺黨版軍購的王鴻薇、邱鎮軍、鄭正鈐，當天會議中多是表達盼再跟黨討論，並未直接說出支持黨版。整體而言，當天發言表態力挺8000億版的藍委包括，徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆、洪孟楷、羅明才、葉元之、魯明哲、牛煦庭（7700億派）、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、謝衣鳯、不分區立委則有陳永康、柯志恩、張嘉郡共16人；力挺黨版林德福、徐欣瑩、馬文君、游顥、陳玉珍、吳宗憲6人，至於態度曖昧者則是蘇清泉、王鴻薇、邱鎮軍、鄭正鈐4人。加碼派立委表示，當天未發言立委中，掌握到有7人支持加碼版；未出席立委中，至少有立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、謝龍介3人也都支持8000億軍購，總計26人。就算這幾天被黨中央各種施壓，但也不至於「8000億從來都是少數」；維持派立委也私下坦言，「主席說的確實有點太誇張」，有不少立委其實是「都可以」，只盼軍購戰場快點清理。側面了解，29日黨團大會前，加碼派立委一度決定，倘若黨團總召傅崐萁強壓3800億+N版本，將會發動投票，由於與會立委多數傾向8000億，若是表決將會通過，但總召傅崐萁則提前表示不表決「今天不下結論，就是表達意見」，所以才喊卡。加碼派立委質疑，倘若真如鄭麗文所說的3800億+N是多數，當天早就直接表決了，怎還會繼續協商呢？直呼黨中央「詐騙集團、公然說謊」。