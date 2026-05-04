跟一群好朋友出門玩，如果男女比例不對等，分房間往往是最棘手的一道題目。近期有網友在社群平台分享，身邊一位男性友人負責開車，帶著 3 位女性朋友前往南投縣清境農場出遊。沒想到抵達民宿後，男方竟被迫只能單獨睡在車上。最終到了半夜，男子決定硬起來，直接發動車子下山回家！事件完整過程曝光後，引爆數十萬名網友熱烈討論，一面倒力挺男方的做法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一男三女相伴出遊！男淪免費司機還被迫睡車上

一位網友近期在社群平台 Threads 上，分享了身邊朋友出遊的超瞎遭遇。他表示，一位男性友人與另外三位女性朋友相約到南投清境農場玩。因為男方有車，於是便好心擔下了負責交通駕駛的任務。沒想到抵達民宿後，才發現房間內只有兩張雙人床；此時，三位女性竟以「安全為由」，拒絕讓男子同房睡覺。

更無奈的是，男方事前就已經分攤了四分之一的房費，卻依然被多數人趕出房間。無奈之下，男子只好獨自跑到車上休息。但近期清境農場晚間氣溫只剩15度上下，到了半夜 12 點，他終於忍無可忍，決定不再委屈自己，直接發動車子下山、頭也不回地返回台北。這個霸氣的反擊過程曝光後，也讓原 PO 大讚力挺：「強者我朋友！」

▲清境農場海拔約介於 1,700至2,100公尺之間，日夜溫差相當大。（圖／清境農場臉書）
▲清境農場海拔約介於 1,700至2,100公尺之間，日夜溫差相當大。（圖／清境農場臉書）
10 萬人全力挺男方！把人當司機還不給尊重

這篇「1 男 3 女出遊」的勸世文曝光後，立刻引爆超過 14 萬名網友按讚，多數人紛紛力挺男方，留言痛批這三名女性的行為太自私，「訂房前沒考慮到這件事嗎？到場才把人趕出房間」、「負責開車的人還要睡車上，根本把人當司機吧」、「考量到安全性不是應該讓司機舒服入睡嗎」、「再怎樣也要讓男生睡一間另外三個睡一間吧，不然就多訂一間房，好險結局不錯」、「在高山農場要人睡車上根本是想害人吧」、「出車、出體力、還要分攤 1/4 房費，最後只能睡車上，這根本沒人能忍吧」、「我女生，搭他的車更應該讓他好好休息，他自己一間幫他出住宿也可以，這3個女生貪小便宜到不行。」

▲男子當晚直接發動車子下山、頭也不回地返回台北，放生3位女性友人。（圖／Pixabay）
▲男子當晚直接發動車子下山、頭也不回地返回台北，放生3位女性友人。（圖／Pixabay）
此外，這篇貼文也釣出了其他有過類似慘痛經歷的苦主留言分享：「曾經的我也遇過一樣的情況，3 個女生跟我出遊，車資我出、飯錢跟我借，民宿包整棟結果說忘記帶錢包...然後說『我們 3 個女生不方便』等等的話，我就只好睡車上。不過我比較傻，隔天我還是載她們回家後，才決定沒再跟她們聯絡了。」相較之下，這次清境農場事件的男主角果斷放生，確實讓許多網友直呼痛快。

相關新聞

武陵農場只排第五！台灣最強農場狂吸44萬人　螢火蟲、落羽松超美

台灣最強漁港確定了！新竹南寮衝回第四名　冠軍2個月擠150萬遊客

饒河街夜市只排第二！2026台灣最強夜市是它　兩個月擠367萬遊客

台中科博館「ㄎㄅ帽」Threads爆紅！設計超實用：防潑水、好收納

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...