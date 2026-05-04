跟一群好朋友出門玩，如果男女比例不對等，分房間往往是最棘手的一道題目。近期有網友在社群平台分享，身邊一位男性友人負責開車，帶著 3 位女性朋友前往南投縣清境農場出遊。沒想到抵達民宿後，男方竟被迫只能單獨睡在車上。最終到了半夜，男子決定硬起來，直接發動車子下山回家！事件完整過程曝光後，引爆數十萬名網友熱烈討論，一面倒力挺男方的做法。
一男三女相伴出遊！男淪免費司機還被迫睡車上
一位網友近期在社群平台 Threads 上，分享了身邊朋友出遊的超瞎遭遇。他表示，一位男性友人與另外三位女性朋友相約到南投清境農場玩。因為男方有車，於是便好心擔下了負責交通駕駛的任務。沒想到抵達民宿後，才發現房間內只有兩張雙人床；此時，三位女性竟以「安全為由」，拒絕讓男子同房睡覺。
更無奈的是，男方事前就已經分攤了四分之一的房費，卻依然被多數人趕出房間。無奈之下，男子只好獨自跑到車上休息。但近期清境農場晚間氣溫只剩15度上下，到了半夜 12 點，他終於忍無可忍，決定不再委屈自己，直接發動車子下山、頭也不回地返回台北。這個霸氣的反擊過程曝光後，也讓原 PO 大讚力挺：「強者我朋友！」
10 萬人全力挺男方！把人當司機還不給尊重
這篇「1 男 3 女出遊」的勸世文曝光後，立刻引爆超過 14 萬名網友按讚，多數人紛紛力挺男方，留言痛批這三名女性的行為太自私，「訂房前沒考慮到這件事嗎？到場才把人趕出房間」、「負責開車的人還要睡車上，根本把人當司機吧」、「考量到安全性不是應該讓司機舒服入睡嗎」、「再怎樣也要讓男生睡一間另外三個睡一間吧，不然就多訂一間房，好險結局不錯」、「在高山農場要人睡車上根本是想害人吧」、「出車、出體力、還要分攤 1/4 房費，最後只能睡車上，這根本沒人能忍吧」、「我女生，搭他的車更應該讓他好好休息，他自己一間幫他出住宿也可以，這3個女生貪小便宜到不行。」
此外，這篇貼文也釣出了其他有過類似慘痛經歷的苦主留言分享：「曾經的我也遇過一樣的情況，3 個女生跟我出遊，車資我出、飯錢跟我借，民宿包整棟結果說忘記帶錢包...然後說『我們 3 個女生不方便』等等的話，我就只好睡車上。不過我比較傻，隔天我還是載她們回家後，才決定沒再跟她們聯絡了。」相較之下，這次清境農場事件的男主角果斷放生，確實讓許多網友直呼痛快。
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一位網友近期在社群平台 Threads 上，分享了身邊朋友出遊的超瞎遭遇。他表示，一位男性友人與另外三位女性朋友相約到南投清境農場玩。因為男方有車，於是便好心擔下了負責交通駕駛的任務。沒想到抵達民宿後，才發現房間內只有兩張雙人床；此時，三位女性竟以「安全為由」，拒絕讓男子同房睡覺。
更無奈的是，男方事前就已經分攤了四分之一的房費，卻依然被多數人趕出房間。無奈之下，男子只好獨自跑到車上休息。但近期清境農場晚間氣溫只剩15度上下，到了半夜 12 點，他終於忍無可忍，決定不再委屈自己，直接發動車子下山、頭也不回地返回台北。這個霸氣的反擊過程曝光後，也讓原 PO 大讚力挺：「強者我朋友！」
這篇「1 男 3 女出遊」的勸世文曝光後，立刻引爆超過 14 萬名網友按讚，多數人紛紛力挺男方，留言痛批這三名女性的行為太自私，「訂房前沒考慮到這件事嗎？到場才把人趕出房間」、「負責開車的人還要睡車上，根本把人當司機吧」、「考量到安全性不是應該讓司機舒服入睡嗎」、「再怎樣也要讓男生睡一間另外三個睡一間吧，不然就多訂一間房，好險結局不錯」、「在高山農場要人睡車上根本是想害人吧」、「出車、出體力、還要分攤 1/4 房費，最後只能睡車上，這根本沒人能忍吧」、「我女生，搭他的車更應該讓他好好休息，他自己一間幫他出住宿也可以，這3個女生貪小便宜到不行。」