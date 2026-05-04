中央氣象署表示，台灣一周將接連受到兩波梅雨季鋒面與東北季風影響，全台天氣呈現「快速變換」型態，周一、周二（5月4日至5月5日）降雨明顯，周三、周四（5月6日至5月7日）短暫放晴，周五至下周末（5月8日至5月10日）再轉雨，
今天天氣：鋒面通過 北台灣有大雨
5月4日今天的天氣，氣象署指出，鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭、中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，且局部大雨發生的機率，中部、花蓮、南部山區也有局部短暫陣雨，其它地區有零星短暫陣雨，外出請記得攜帶雨具。
氣溫方面，東北季風增強，北部、宜花高溫22至25度，中南部及臺東高溫28至32度，入夜後北臺低溫18、19度，中部及花東低溫20至22度，南部低溫23、24度，請留意溫度變化，適時添加衣物。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：中部、金門
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：水氣仍多 依舊全台有雨
5月5日明天的天氣，氣象署指出，東北季風稍減弱、華南雲雨區東移，北部及宜蘭、花蓮天氣稍涼；中部以北有短暫陣雨或局部雷雨，仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。
一周天氣：周三、周四短暫放晴 周五、周六還有鋒面
氣象署提到，周三、周四降雨明顯趨緩，各地氣溫回升，整體轉為較穩定天氣型態，不過迎風面的東半部仍有零星短暫陣雨，各地山區午後也可能出現局部降雨，仍需留意局部天氣變化。
第二波梅雨季鋒面將於周五、周六接力影響台灣，屆時中部以北、東半部再度轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，降雨範圍與強度都可能再度提升。
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5月4日今天的天氣，氣象署指出，鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭、中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，且局部大雨發生的機率，中部、花蓮、南部山區也有局部短暫陣雨，其它地區有零星短暫陣雨，外出請記得攜帶雨具。
氣溫方面，東北季風增強，北部、宜花高溫22至25度，中南部及臺東高溫28至32度，入夜後北臺低溫18、19度，中部及花東低溫20至22度，南部低溫23、24度，請留意溫度變化，適時添加衣物。
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：中部、金門
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。
5月5日明天的天氣，氣象署指出，東北季風稍減弱、華南雲雨區東移，北部及宜蘭、花蓮天氣稍涼；中部以北有短暫陣雨或局部雷雨，仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。
一周天氣：周三、周四短暫放晴 周五、周六還有鋒面
氣象署提到，周三、周四降雨明顯趨緩，各地氣溫回升，整體轉為較穩定天氣型態，不過迎風面的東半部仍有零星短暫陣雨，各地山區午後也可能出現局部降雨，仍需留意局部天氣變化。
第二波梅雨季鋒面將於周五、周六接力影響台灣，屆時中部以北、東半部再度轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，降雨範圍與強度都可能再度提升。