中國綜藝節目《乘風2026》（簡稱《浪姐》）播出至今已邁入第7季，成功讓不少歌手、演員翻紅。但也有許多人，雖然被製作組找過，但還是婉拒上節目。《NOWNEWS今日新聞》整理出8位拒上《浪姐》的女星，例如Hebe直言：「那不是我的選擇」，張鈞甯、高圓圓則謙虛表示自己根本不會唱跳，劉品言自嘲當年Sweety被封為史上跳舞最爛女團，而范曉萱則說是因為早起有困難。
田馥甄拒絕《浪姐》 想過得隨心所欲
43歲的田馥甄（Hebe）日前受訪時坦言，其實包括《浪姐》在內的熱門節目幾乎都曾邀請過她。至於沒有踏出去的關卡是什麼？她笑說：「那不叫關卡，那就是不想踏」，強調並非條件或能力問題，而是單純選擇不同，「那就不是我的選擇，我喜歡輕鬆舒服、隨心所欲一點。」
范曉萱多次受邀 不敢去只因無法早起
同樣被邀約過的還有今年49歲的范曉萱，她年初在《陳魯豫慢談》中透露，其實節目組多次找上門，但她始終沒有點頭。她幽默表示：「我真的不敢去，因為第一個條件我就沒辦法符合，他們都要很早起。」一句話讓全場笑聲不斷。
張鈞甯自認唱跳不佳 不想毀了節目
43歲的張鈞甯上月出席活動時，也被問到是否考慮參加《浪姐7》，她笑回：「我就不想毀了節目啊！」坦言自己唱跳俱不佳，不想影響節目品質，「就不要去荼毒大家了，我會好好演戲的，我答應大家！」
高圓圓嘆體力不足 無法上節目當花瓶
高圓圓也相當務實，現年46歲的她直言《浪姐》「要嘛唱要嘛跳」，但自己一點都不會，甚至坦承連體力都不足。雖然有人說去參加的姐姐只要「有美就夠」，她仍回應：「那不行呀，還是要有點業務能力。」
劉品言年年被邀 自嘲曾是史上跳舞最爛女團
出道自女團的劉品言，如今37歲，則透露幾乎每年都收到邀約，但始終沒有點頭。雖然也曾是歌手，但自嘲當年女團Sweety被封為「史上跳舞最爛女團」，直言「我有什麼好去那邊唱跳的？」同時也坦言，以自己好勝的個性，上節目就會想拚第一，但目前更想把精力放在演員發展。
天心擔憂變轉台王 不怕跳舞但唱歌不行
今年50歲的天心，日前出席電影首映會也透露曾收到邀請，但她婉拒了。正好和劉品言相反，天心笑說自己跳舞動作勉強可以，但唱歌就真的不行，打趣表示：「畢竟人家這麼好的節目，不希望大家看到天心就轉台」，怕到時候讓人收視率不好，那就會很「拍謝」。
譚松韻怕人多有壓力 鄭秀文稱體力難負荷
譚松韻雖然才35歲，跟其他姐姐比起來算是很幼齒，但也早被《浪姐》製作單位相中，可惜她表示自己不習慣唱跳，加上舞台人多讓她感到壓力，「人太多了我會害怕」，因此選擇婉拒。
53歲的鄭秀文則表示如果年輕20、30歲或許會考慮，然而現在體力較難負荷長時間錄製，個性上也更傾向專注在演唱會、出唱片與戲劇作品上。
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43歲的田馥甄（Hebe）日前受訪時坦言，其實包括《浪姐》在內的熱門節目幾乎都曾邀請過她。至於沒有踏出去的關卡是什麼？她笑說：「那不叫關卡，那就是不想踏」，強調並非條件或能力問題，而是單純選擇不同，「那就不是我的選擇，我喜歡輕鬆舒服、隨心所欲一點。」
范曉萱多次受邀 不敢去只因無法早起
同樣被邀約過的還有今年49歲的范曉萱，她年初在《陳魯豫慢談》中透露，其實節目組多次找上門，但她始終沒有點頭。她幽默表示：「我真的不敢去，因為第一個條件我就沒辦法符合，他們都要很早起。」一句話讓全場笑聲不斷。
43歲的張鈞甯上月出席活動時，也被問到是否考慮參加《浪姐7》，她笑回：「我就不想毀了節目啊！」坦言自己唱跳俱不佳，不想影響節目品質，「就不要去荼毒大家了，我會好好演戲的，我答應大家！」
高圓圓也相當務實，現年46歲的她直言《浪姐》「要嘛唱要嘛跳」，但自己一點都不會，甚至坦承連體力都不足。雖然有人說去參加的姐姐只要「有美就夠」，她仍回應：「那不行呀，還是要有點業務能力。」
劉品言年年被邀 自嘲曾是史上跳舞最爛女團
出道自女團的劉品言，如今37歲，則透露幾乎每年都收到邀約，但始終沒有點頭。雖然也曾是歌手，但自嘲當年女團Sweety被封為「史上跳舞最爛女團」，直言「我有什麼好去那邊唱跳的？」同時也坦言，以自己好勝的個性，上節目就會想拚第一，但目前更想把精力放在演員發展。
天心擔憂變轉台王 不怕跳舞但唱歌不行
今年50歲的天心，日前出席電影首映會也透露曾收到邀請，但她婉拒了。正好和劉品言相反，天心笑說自己跳舞動作勉強可以，但唱歌就真的不行，打趣表示：「畢竟人家這麼好的節目，不希望大家看到天心就轉台」，怕到時候讓人收視率不好，那就會很「拍謝」。
譚松韻怕人多有壓力 鄭秀文稱體力難負荷
譚松韻雖然才35歲，跟其他姐姐比起來算是很幼齒，但也早被《浪姐》製作單位相中，可惜她表示自己不習慣唱跳，加上舞台人多讓她感到壓力，「人太多了我會害怕」，因此選擇婉拒。
53歲的鄭秀文則表示如果年輕20、30歲或許會考慮，然而現在體力較難負荷長時間錄製，個性上也更傾向專注在演唱會、出唱片與戲劇作品上。