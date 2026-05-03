美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月2日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖路易紅雀的比賽，此戰道奇將推出佐佐木朗希先發，而馬林魚則是推出麥格里維（Michael McGreevy）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（20勝12敗）vs聖路易紅雀（19勝13敗）
比賽時間：台灣時間5月2日（日）早上7：15
✅道奇觀戰焦點：打線能否找回先前手感 終止近期三連敗
道奇近期吞下三連敗，夢幻打線接連遭到對手壓制，大谷翔平能否扮演核彈頭角色，帶領打線找回攻擊狀態。投手方面，先前表現不如預期的佐佐木朗希，上一戰改變指叉球進壘點收到好效果，本站能否持續進步，回應球迷期待。
觀戰重點：
打線能否找回手感？
佐佐木朗希繼上場投出新指叉球後，本場能否再進化？
✅紅雀觀戰焦點：核心打線能否強勢輸出 延續主場氣勢
紅雀近期在主場展現強大的纏鬥力，核心強打保羅·高史密特（Paul Goldschmidt）近期打擊手感火燙，加上諾蘭·高曼（Nolan Gorman）在關鍵時刻屢建奇功，兩人能否持續串聯攻勢，將是能否擊敗道奇的關鍵。投手方面，麥格里維（Michael McGreevy）本季表現穩定，前一戰精準掌控比賽節奏，本戰能否延續投球策略，封鎖道奇打線，回應球迷對主場連勝的期待。
觀戰重點：
核心打線能否持續火燙輸出，帶動攻勢？
麥格里維本場能否延續強勢壓制，封鎖道奇打線？
MLB賽程（台灣時間5/2）
01:35 金鶯 VS 洋基
02:10 藍鳥 VS 雙城
02:20 響尾蛇VS 小熊
04:05 守護者 VS 運動家
04:05 紅人 VS 海盜
04:05 釀酒人 VS 國民
04:10 太空人 VS 紅襪
04:10 費城人 VS 馬林魚
06:10 巨人 VS 光芒
07:15 遊騎兵 VS 老虎
07:15 道奇 VS 紅雀
08:10 勇士 VS 洛磯
08:40 白襪 VS 教士
09:38 大都會 VS 天使
09:40 皇家 VS 馬林魚
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台、華視
🟡電視轉播：緯來育樂台：邁阿密馬林魚 VS 洛杉磯道奇
華視：洛杉磯道奇vs聖路易紅雀
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
洛杉磯道奇（20勝12敗）vs聖路易紅雀（19勝13敗）
我是廣告 請繼續往下閱讀
✅道奇觀戰焦點：打線能否找回先前手感 終止近期三連敗
道奇近期吞下三連敗，夢幻打線接連遭到對手壓制，大谷翔平能否扮演核彈頭角色，帶領打線找回攻擊狀態。投手方面，先前表現不如預期的佐佐木朗希，上一戰改變指叉球進壘點收到好效果，本站能否持續進步，回應球迷期待。
觀戰重點：
打線能否找回手感？
佐佐木朗希繼上場投出新指叉球後，本場能否再進化？
✅紅雀觀戰焦點：核心打線能否強勢輸出 延續主場氣勢
紅雀近期在主場展現強大的纏鬥力，核心強打保羅·高史密特（Paul Goldschmidt）近期打擊手感火燙，加上諾蘭·高曼（Nolan Gorman）在關鍵時刻屢建奇功，兩人能否持續串聯攻勢，將是能否擊敗道奇的關鍵。投手方面，麥格里維（Michael McGreevy）本季表現穩定，前一戰精準掌控比賽節奏，本戰能否延續投球策略，封鎖道奇打線，回應球迷對主場連勝的期待。
觀戰重點：
核心打線能否持續火燙輸出，帶動攻勢？
麥格里維本場能否延續強勢壓制，封鎖道奇打線？
MLB賽程（台灣時間5/2）
01:35 金鶯 VS 洋基
02:10 藍鳥 VS 雙城
02:20 響尾蛇VS 小熊
04:05 守護者 VS 運動家
04:05 紅人 VS 海盜
04:05 釀酒人 VS 國民
04:10 太空人 VS 紅襪
04:10 費城人 VS 馬林魚
06:10 巨人 VS 光芒
07:15 遊騎兵 VS 老虎
07:15 道奇 VS 紅雀
08:10 勇士 VS 洛磯
08:40 白襪 VS 教士
09:38 大都會 VS 天使
09:40 皇家 VS 馬林魚
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台、華視
🟡電視轉播：緯來育樂台：邁阿密馬林魚 VS 洛杉磯道奇
華視：洛杉磯道奇vs聖路易紅雀
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台