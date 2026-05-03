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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月2日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖路易紅雀的比賽，此戰道奇將推出佐佐木朗希先發，而馬林魚則是推出麥格里維（Michael McGreevy）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（20勝12敗）vs聖路易紅雀（19勝13敗）比賽時間：台灣時間5月2日（日）早上7：15道奇近期吞下三連敗，夢幻打線接連遭到對手壓制，大谷翔平能否扮演核彈頭角色，帶領打線找回攻擊狀態。投手方面，先前表現不如預期的佐佐木朗希，上一戰改變指叉球進壘點收到好效果，本站能否持續進步，回應球迷期待。觀戰重點：打線能否找回手感？佐佐木朗希繼上場投出新指叉球後，本場能否再進化？紅雀近期在主場展現強大的纏鬥力，核心強打保羅·高史密特（Paul Goldschmidt）近期打擊手感火燙，加上諾蘭·高曼（Nolan Gorman）在關鍵時刻屢建奇功，兩人能否持續串聯攻勢，將是能否擊敗道奇的關鍵。投手方面，麥格里維（Michael McGreevy）本季表現穩定，前一戰精準掌控比賽節奏，本戰能否延續投球策略，封鎖道奇打線，回應球迷對主場連勝的期待。觀戰重點：核心打線能否持續火燙輸出，帶動攻勢？麥格里維本場能否延續強勢壓制，封鎖道奇打線？MLB賽程（台灣時間5/2）01:35 金鶯 VS 洋基02:10 藍鳥 VS 雙城02:20 響尾蛇VS 小熊04:05 守護者 VS 運動家04:05 紅人 VS 海盜04:05 釀酒人 VS 國民04:10 太空人 VS 紅襪04:10 費城人 VS 馬林魚06:10 巨人 VS 光芒07:15 遊騎兵 VS 老虎07:15 道奇 VS 紅雀08:10 勇士 VS 洛磯08:40 白襪 VS 教士09:38 大都會 VS 天使09:40 皇家 VS 馬林魚📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台、華視🟡電視轉播：緯來育樂台：邁阿密馬林魚 VS 洛杉磯道奇華視：洛杉磯道奇vs聖路易紅雀🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台