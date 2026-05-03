🟡7-ELEVEN
連假尾聲不憂鬱，超商本周優惠最後一天快把握！7-11至5月3日前，買1送1、買2送2、買2送1好康活動通通有。
買1送1商品換算成單件平均特價，辛拉麵30元、不倒翁起司炒麵38元、韓國花生巧克力捲心酥15元、OPEN將條糖28元、青梅軟糖20元、紅蔘飲35元、我的健康日記體內欠環保單日份25元、維他命發泡錠75元、膠原飲60元。
半價商品還有冰品，從單件特價來看，百吉棒棒冰13元、杜老爺甜筒30元、UCC黑咖啡18元、蛋白飲奶茶風味35元、隱形眼鏡50元、濕式衛生紙30抽33元、特趣夾心巧克力33元、UNIDESIGN洋芋片20元、原萃綠茶20元。
買2送1相當於6.7折，烤雞翅平均39元、大大大雞排平均66元、嗨啾軟糖平均12元、白蘭氏元氣凍平均39元。
現煮飲品也有買2送2，大杯特選拿鐵平均40元、大杯特選美式平均33元、黑糖珍珠撞奶平均30元、小葉奶茶／梔子花奶青平均30元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月1日至5月5日，包括金萱二十七平均15元、味丹竹炭水平均10元、香菜超寬條餅平均20元。加10元多1件的商品也很划算，Niseko牛奶巧酥雪糕平均25元、曠世奇派草莓大雪糕平均30元、鮮果實軟糖平均40元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是4月29日至5月3日，其中3款商品等於5折半價，換算成單件特價， 人魚漢頓棒棒糖平均7元、康貝特能量飲料平均13元、安城湯麵平均25元。
🟡OK超商
OKmart自5月1日至5月3日期間， 3款商品買一送一，百吉奶茶三兄弟雪糕平均18元、77綜合享樂包平均85元、 速纖飲料平均13元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，月亮蝦餅240克特價99元、曠世奇派提拉米蘇雪糕每盒特價129元，平均每支冰棒32元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
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