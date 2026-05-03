🟡7-ELEVEN

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▲連假尾聲優惠別錯過，7-11買一送一至5月3日。（圖／業者提供、記者整理）

▲百吉棒棒冰買2送2、蛋白飲買1送1。（圖／業者提供、記者整理）

▲比臉還巨的「大大大雞排」平均每片66元。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11門市指定現煮飲品買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是5月1日至5月5日。（圖／全家提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是4月29日至5月3日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商至5月3日前3款商品買一送一。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP開賣月亮蝦餅240克特價99元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社APP開賣曠世奇派提拉米蘇雪糕每盒129元，平均每支冰棒32元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

連假尾聲不憂鬱，超商本周優惠最後一天快把握！7-11至5月3日前，買1送1、買2送2、買2送1好康活動通通有。買1送1商品換算成單件平均特價，、我的健康日記體內欠環保單日份25元、維他命發泡錠75元、膠原飲60元。半價商品還有冰品，從單件特價來看，買2送1相當於6.7折，、嗨啾軟糖平均12元、白蘭氏元氣凍平均39元。現煮飲品也有買2送2，、黑糖珍珠撞奶平均30元、小葉奶茶／梔子花奶青平均30元。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月1日至5月5日，加10元多1件的商品也很划算，Niseko牛奶巧酥雪糕平均25元、曠世奇派草莓大雪糕平均30元、鮮果實軟糖平均40元。門市「限時殺5日」是4月29日至5月3日，其中3款商品等於5折半價，換算成單件特價，OKmart自5月1日至5月3日期間， 3款商品買一送一，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。