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▲網友討論長榮、華航以及星宇航空會選哪家，結果星宇航空亮點多，博得不少搭過的乘客好評。（圖／星宇航空提供）

星宇航空在台灣才開始飛6年！創辦人是誰？在航空界什麼定位？

直到2020年1月23日才正式首航，至今其實也才飛過6個年頭，相比華航、長榮等老牌，資歷完全是菜鳥等級的！

▲星宇航空董事長張國煒，前身是長榮航空董事長，在離開長榮集團後，打造一間屬於台灣獨一無二的「精品航空公司」。（圖／記者葉政勳攝）

所以在航空界市場把自己定位成「精品航空」，這就是前面有乘客提到「機票相對昂貴」的原因。

▲星宇航空從機上座位舒適度、飛機餐點、機上娛樂硬體設備都是被乘客讚譽有加，不過缺點就是因為是精品航空，票價確實比其他航空公司都還要貴。（圖／星宇航空提供）

星宇剛創立遇到疫情衝擊！現今站穩航空界第三「還在持續壯大」

今年3月星宇航空營收衝上47.27億元，較去年同期成長33%，今年第一季累計營收137.6億元，年增率23%，同樣刷新單季歷史新高。

星宇航空2021年度營收才7.96億元，到了2025年已經突破440億元

▲星宇航空的營收從2021年度7.96億元，到了2025年已經突破440億元，2026年第一季更是以126億刷新歷史單季紀錄，目前站穩台灣第三大航空公司。（圖／星宇提供）

台灣民眾出國總是會選擇自己信賴的航空公司，其中飛行安全、飛機餐飲、座位舒適度、機上設備、服務品質等通通都是考量的因素，以台灣來說就是以長榮以及華航為首，營收也都是名列前茅的。不過近幾年，也有不少人開始相中「星宇航空」的表現，由於還是比較新創的公司，不少乘客搭過之後都給過好評，雖然機票價錢較高主打「精品航空」，但班機設備新穎、座位舒適加上飛機餐又好吃，反而變成不少人出國的首選航空公司。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「如果要選長榮、華航跟星宇航空的話，現在比較推哪一間？」、「搭過星宇航空之後覺得真的很合我胃口，硬體跟娛樂設備很棒、座位也很非常的舒適，餐點也是非常好吃，搭乘有5顆星體驗，讓人下次還會想搭」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「星宇的空服員對長輩特別有耐心，無論是上餐還是協助，態度真的太喜歡了！」而星宇航空的創辦人為長榮航空前董事長張國煒（K董）在2018年5月成立，他自己本身就擁有機師執照，還具備深厚的航空營運背景和飛行專業，在離開長榮集團之後，就致力打造一間全新概念的航空公司，公司從籌備到成立一直都備受市場矚目，不過星宇航空最厲害的是，打從一開始就是要做出跟「傳統國籍航空」有明顯區隔的理念創辦，但也因為如此，星宇航空不僅在機上的餐點精緻好吃、客艙座椅也非常舒適，另外機上的設備娛樂也是一流，像是全機配備免費Wi-Fi服務，部分機型甚至全艙等配置4K螢幕，真的讓許多乘客搭過好評不斷。雖然星宇把自己定位在「精品航空」，但是卻沒有因此讓他們不受乘客喜愛，現在更多人願意花錢享受，尤其在長程航班時，圖的就是在機上也能安穩舒適的休息。回顧剛創立時就遇到疫情的影響，，這短短5年期間可以看出他們的具有爆發力的成長幅度，而且也還在持續壯大當中。雖然可能距離華航、長榮兩間老大哥航空還有非常大的進步空間，但星宇航空的出現，確實讓消費者在出國時又多了不同的選擇，也站穩台灣當今航空界第三名的位置，下回長榮、航空搭膩了又有預算的話，也可試試星宇航空的班機囉！