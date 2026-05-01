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換機油別只去機車行！「24小時新地點」被找到：便宜又快

▲過去有民眾使用自助換機油機台，大讚過程快速又方便，價格甚至比機車行便宜。（圖／Oilbuy歐多麥臉書）

自助換機油機是什麼？全程不沾手又環保：13縣市都有

▲歐多麥OILBUY打破過去換機油只能去機車行換油的傳統，主打24小時全天候服務，並以無罐無包裝環保為特色。（圖／Oilbuy歐多麥臉書）

如選擇10W-40機油，700c.c.一次130元、900c.c.一次140元；若是選擇5W-40機油，700c.c.一次170元、900c.c.一次180元。

▲歐多麥在2023年曾調漲過價格，最新價目表一次看。（圖／Oilbuy歐多麥臉書）

自助換機油機好用嗎？真實評價曝：技師建議2類人別用

自助換油機缺乏車行巡胎壓等額外服務，若操作不當恐導致引擎受損，也有機車技師建議「有在騎快車、長途的，不適合換這種全合成機油」

受到美國、伊朗戰事影響，國價油價出現大漲趨勢，近期除了汽柴油漲價以外，就連汽機車所使用的機油也要漲價，漲幅將達8%至10%，讓不少車主們開始找尋便宜的換機油方式。對此，，瞬間在網路上引發討論。有網友過去在Threads發文，表示嘗試使用「機車自助換機油」機台，讓他忍不住大讚「太方便了吧！」貼文曝光後，瞬間引起眾多車主討論，「如果是買菜車，通勤範圍小的可以用」、「我常用欸，屏東家樂福都有」、、「以前是90元，覺得超划算，現在漲價了我就會輪流一次自助、一次機車行」。據了解，這台自助換機油機台由「歐多麥OILBUY」設立，打破過去換機油只能去機車行換油的傳統，，只要選擇機油投錢後，打開油孔將油槍插入，就能進行換油動作，全程只要5至8分鐘即可。至於價格部分，價格與一般機車行相差不多約便宜20至30元，不過因方便與主打24不打烊特色，仍就有不少死忠顧客使用。歐多麥全台據點眾多，台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等13縣市都能看見它的身影，自助換機油機台到底值不值得用呢？多數人認為好用且高效率，尤其對於講求速度、不想與車行交談的I人，或是學不會自行換機油的車主來說，確實具有一定吸引力。不過，亦有一派人認為。官網亦有提到。如果民眾是上述車種，或是剛買新車、害怕自助傷車等，建議還是選擇車行換油較佳。