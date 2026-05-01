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高鐵全新政策等到了！20年敗筆終於改掉：根本德政

▲高鐵因應運量增加帶來的候車人潮，將斥資新台幣20.5億元於各車站全面增設月台門。圖為示意圖。（圖／台灣高鐵提供）

▲過去高鐵月台並未加裝門，僅以黃色安全警示線，提醒乘客勿離列車、軌道過近，避免意外發生。（示意圖／NOWnews資料照）

高鐵要裝月台門了！11站最新規劃一次看：2028年完工啟用

▲「高鐵全線11站月台門工程」已於4月28日正式動工，第一階段將從「新竹站、板橋站」開始，將以經常承受強風來襲的新竹站，以及月台為半圓弧式設計的板橋站為優先施工車站。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵月台門設計出爐！深灰+金屬色現代風：可承受17級陣風

▲高鐵月台門將採半高、透明式設計，高度約120公分，因應未來極端氣候，符合建築物耐震設計規範外，結構設計可承受17級陣風與列車高速進出站時所引起的空氣壓力（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵近年不斷推出新政策，除了先前規劃的提升通訊品質、標示多國語言化等，，最快將於2028年完工啟用。高鐵於近期宣布將開啟「高鐵2.0」 計畫，旅客安全將再升級，，未來民眾在高鐵月台等待列車時，人身安全將更有保障，最快將於2028年Q1全線完工啟用。高鐵宣布加裝月台門的消息傳出後，在各大社群平台也引發討論，不少人皆給予正面評價，「不錯不錯，這樣看可以更確保旅客們的安全」、「我覺得這筆錢該花，也值得花」、「蠻好的，也希望未來台鐵也可以增設月台門」、「早就全該裝，每次看到月台站務員真的很替他們捏把冷汗」。《NOWNEWS今日新聞》記者有數次搭乘高鐵的經驗，曾遇過剛好不停靠當站的列車，以極快速度呼嘯而過，當下產生強大的風壓，確實會讓人當下感到稍微不安，尤其遇上連假或尖峰時段月台人多擁擠時，會更讓人對「月台沒門」感到擔憂，如果未來高鐵加裝月台門後，不只能避免人與軌道過近，也能避免掉落等意外發生，對於乘客安全更有保障。台灣高鐵公司表示，「高鐵全線11站月台門工程」已於4月28日正式動工，第二階段則為「台中站、桃園站、苗栗站、彰化站、雲林站、嘉義站及台南站」共7站，「南港、左營站」則於2028年Q1完工。2026年Q4起「新竹站及板橋站」即可陸續完工啟用，預計2028年Q1完成全線月台門裝設。根據台灣高鐵公司指出，月台門的設置是「高鐵2.0」在佔有重要地位，其可大幅提升旅客候車時安全、優化候車秩序，也可同步防止物品掉落軌道。而新建置的月台門，將同步考量新世代列車N700ST與現行700T列車之車門位置差異，特別採「加寬型」門扇結構，確保系統具備高度運作彈性。此外，月台門將採半高、透明式設計，高度約120公分，因應未來極端氣候，符合建築物耐震設計規範外，結構設計可承受17級陣風與列車高速進出站時所引起的空氣壓力，以確保在颱風等極端天氣下仍具備高度穩定性。外觀設計部分，將採用深灰搭配金屬原色，在視覺上營造輕盈柔和感，並與高鐵車站簡約現代風格一致。