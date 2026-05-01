皮克敏手遊《Pikmin Bloom》5月和任天堂的經典遊戲 IP聯動，推出「遊戲卡帶」飾品皮克敏、「復古任天堂主機」飾品皮克敏、「遊戲卡牌」皮克敏，周末還有限定的「輝煌蘑菇」挑戰，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理皮克敏5月活動攻略、散步種花重點。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》像素風花朵任務
「像素風花朵」是《Pikmin Bloom》5月重點，如同4月的荷式鬆餅，玩家要透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀輝煌蘑菇」，或是透過購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等方式，取得「像素風花朵」，收集到一定數量的像素風花朵，就能陸續解鎖服裝獎勵。
📌1000朵：《咚奇剛》（大金剛）1981年初代封面
📌2000朵：《薩爾達傳說》1986年日版初代封面
📌3000朵：《超級瑪利歐兄弟》1985年日版初代封面
📌4000朵：《瑪利歐醫生》1990年初代封面
📌6000朵：《超級瑪利歐兄弟》1985年美版初代封面
📌8000朵：《星之卡比 夢之泉物語篇》1993年初代封面
📌10000朵：《冰山登山者》（敲冰塊）1985年初代封面
📌12000朵：《薩爾達傳說》1987年日版初代封面
除了服裝獎勵之外，當玩家收集600朵像素風花朵後，會解鎖每300朵「像素風花朵」里程碑任務，獎勵將根據以下模式輪流發放：
📌模式1：「遊戲機飾品皮克敏的花苗」、「遊戲卡牌（梅花和鬼牌）飾品皮克敏的花苗」、「一件物品」三擇一。
📌模式2：「遊戲卡牌（梅花和鬼牌）飾品皮克敏的花苗」、「一件物品」二擇一。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月目標獎勵
2026年5月1日至5月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「像素風花朵、能長成遊戲卡帶飾品皮克敏的花苗、花瓣」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
不過要注意的是，透過活動挑戰任務獲得的花苗，會長成8款遊戲卡帶飾品皮克敏中的任何一款，飾品皮克敏會隨機出現，玩家不保證能獲得所有種類。
第1階段
1-1 走1000步
2-1 培育2隻皮克敏
3-1 完成2個探險
4-1 種1000朵花
4-2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1-1 走1000步
2-1 種1000朵花
2-2 摧毀2棵蘑菇
3-1 培育3隻皮克敏
3-2 摧毀3棵蘑菇
4-1 種500朵勿忘草
4-2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1-1 走2000步
1-2 完成2個探險
2-1 種1500朵白色紀念玫瑰
2-2 摧毀3棵蘑菇
3-1 種1500朵紅色紀念玫瑰
3-2 摧毀4棵蘑菇
4-1 種1500朵黃色紀念玫瑰
4-2 種2000朵紅色勿忘草
4-3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1-1 完成3個探險
1-2 摧毀3棵蘑菇
2-1 種2000朵白色勿忘草
2-2 摧毀4棵蘑菇
3-1 種2000朵黃色勿忘草
3-2 種1000朵藍色紀念玫瑰
3-3 摧毀4棵蘑菇
4-1 種2000朵藍色勿忘草
4-2 種2500朵紀念玫瑰
4-3 摧毀5棵蘑菇
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月限定輝煌蘑菇
此外，5月除了常見蘑菇外，玩家還可能會遇到「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，且5月最後一個周末還會額外增加「巨大輝煌蘑菇」出現的一天，玩家在周末每天最多可以使用3次「蘑菇戰鬥大聲公」。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■5月2日及3日
■5月9日及10日
■5月16日及17日
■5月23日及24日
■5月29日至31日
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月社群日
5月9日至5月10日是《Pikmin Bloom》5月的社群日，活動期間種花效率倍增、大花會開出勿忘草（每一朵巨大花朵只會綻放3小時），且在任一活動日內達成10000步，可獲得「勿忘草種植員徽章」。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月巨大花朵
今年5月，《Pikmin Bloom》將首次綻放白色、黃色、藍色、紅色的「勿忘草」，5月頭上開出勿忘草的皮克敏，對付蘑菇的戰鬥力會更強；在整個5月份，只要在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出康乃馨、香豌豆、鈴蘭、小蒼蘭、油菜花或「紀念玫瑰」。
🟡皮克敏＆嘉義藝術節
5月1日至5月31日，《Pikmin Bloom》與「嘉義藝術節」攜手合作，在嘉義市舉辦特別的「Pikmin Bloom迷你散步」活動，「Pikmin Bloom迷你散步」是《Pikmin Bloom》與各地舉辦的節慶及活動合作，共同舉行免費、公開小型活動，只要與活動特殊地點互動，就能拿到相關的飾品皮克敏金色花苗。
活動期間內，玩家可在《Pikmin Bloom》中，與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，在任一特殊地點向下滑動，可以獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」的金色花苗。
📌應用程式內的迷你散步日期和時間：2026年5月1日上午9時至2026年5月31日晚上9時
📌地圖與遮陽帽發放攤位、時間：5月1日至5月3日上午10時至晚上6時，在嘉義公園（KANO園區）、5月30日至5月31日下午3時至晚上9時，在嘉義文化公園
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「像素風花朵」是《Pikmin Bloom》5月重點，如同4月的荷式鬆餅，玩家要透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀輝煌蘑菇」，或是透過購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等方式，取得「像素風花朵」，收集到一定數量的像素風花朵，就能陸續解鎖服裝獎勵。
📌1000朵：《咚奇剛》（大金剛）1981年初代封面
📌2000朵：《薩爾達傳說》1986年日版初代封面
📌3000朵：《超級瑪利歐兄弟》1985年日版初代封面
📌4000朵：《瑪利歐醫生》1990年初代封面
📌6000朵：《超級瑪利歐兄弟》1985年美版初代封面
📌8000朵：《星之卡比 夢之泉物語篇》1993年初代封面
📌10000朵：《冰山登山者》（敲冰塊）1985年初代封面
📌12000朵：《薩爾達傳說》1987年日版初代封面
除了服裝獎勵之外，當玩家收集600朵像素風花朵後，會解鎖每300朵「像素風花朵」里程碑任務，獎勵將根據以下模式輪流發放：
📌模式1：「遊戲機飾品皮克敏的花苗」、「遊戲卡牌（梅花和鬼牌）飾品皮克敏的花苗」、「一件物品」三擇一。
📌模式2：「遊戲卡牌（梅花和鬼牌）飾品皮克敏的花苗」、「一件物品」二擇一。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月目標獎勵
2026年5月1日至5月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「像素風花朵、能長成遊戲卡帶飾品皮克敏的花苗、花瓣」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
不過要注意的是，透過活動挑戰任務獲得的花苗，會長成8款遊戲卡帶飾品皮克敏中的任何一款，飾品皮克敏會隨機出現，玩家不保證能獲得所有種類。
第1階段
1-1 走1000步
2-1 培育2隻皮克敏
3-1 完成2個探險
4-1 種1000朵花
4-2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1-1 走1000步
2-1 種1000朵花
2-2 摧毀2棵蘑菇
3-1 培育3隻皮克敏
3-2 摧毀3棵蘑菇
4-1 種500朵勿忘草
4-2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1-1 走2000步
1-2 完成2個探險
2-1 種1500朵白色紀念玫瑰
2-2 摧毀3棵蘑菇
3-1 種1500朵紅色紀念玫瑰
3-2 摧毀4棵蘑菇
4-1 種1500朵黃色紀念玫瑰
4-2 種2000朵紅色勿忘草
4-3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1-1 完成3個探險
1-2 摧毀3棵蘑菇
2-1 種2000朵白色勿忘草
2-2 摧毀4棵蘑菇
3-1 種2000朵黃色勿忘草
3-2 種1000朵藍色紀念玫瑰
3-3 摧毀4棵蘑菇
4-1 種2000朵藍色勿忘草
4-2 種2500朵紀念玫瑰
4-3 摧毀5棵蘑菇
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月限定輝煌蘑菇
此外，5月除了常見蘑菇外，玩家還可能會遇到「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，且5月最後一個周末還會額外增加「巨大輝煌蘑菇」出現的一天，玩家在周末每天最多可以使用3次「蘑菇戰鬥大聲公」。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■5月2日及3日
■5月9日及10日
■5月16日及17日
■5月23日及24日
■5月29日至31日
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月社群日
5月9日至5月10日是《Pikmin Bloom》5月的社群日，活動期間種花效率倍增、大花會開出勿忘草（每一朵巨大花朵只會綻放3小時），且在任一活動日內達成10000步，可獲得「勿忘草種植員徽章」。
今年5月，《Pikmin Bloom》將首次綻放白色、黃色、藍色、紅色的「勿忘草」，5月頭上開出勿忘草的皮克敏，對付蘑菇的戰鬥力會更強；在整個5月份，只要在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出康乃馨、香豌豆、鈴蘭、小蒼蘭、油菜花或「紀念玫瑰」。
🟡皮克敏＆嘉義藝術節
5月1日至5月31日，《Pikmin Bloom》與「嘉義藝術節」攜手合作，在嘉義市舉辦特別的「Pikmin Bloom迷你散步」活動，「Pikmin Bloom迷你散步」是《Pikmin Bloom》與各地舉辦的節慶及活動合作，共同舉行免費、公開小型活動，只要與活動特殊地點互動，就能拿到相關的飾品皮克敏金色花苗。
活動期間內，玩家可在《Pikmin Bloom》中，與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，在任一特殊地點向下滑動，可以獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」的金色花苗。
📌應用程式內的迷你散步日期和時間：2026年5月1日上午9時至2026年5月31日晚上9時
📌地圖與遮陽帽發放攤位、時間：5月1日至5月3日上午10時至晚上6時，在嘉義公園（KANO園區）、5月30日至5月31日下午3時至晚上9時，在嘉義文化公園