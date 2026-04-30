珍珠奶茶買一送一、最便宜1元！手搖飲料最愛的4月30日國際珍奶日National Bubble Tea Day就是今天，翰林茶館、日出茶太都「買一送一」，CoCo都可珍奶33元、再睡5分鐘加1元多一杯、85度C第二杯25元、迷客夏第二杯5折、功夫茶現折10元，7大手搖飲料優惠一次整理。
CoCo都可：珍奶33元開喝！2杯大珍奶66元 國際珍奶日優惠
CoCo都可響應國際珍奶日，4月29日至4月30日連續2天，全台門市開喝大杯珍珠奶茶「2杯66元」！換算一杯阿薩姆奶茶配珍珠只要33元，划算好大方！都可訂線上平台與全台門市現場臨櫃都有優惠。
提醒大家，糖冰自由選擇；每人不限杯數，售完為止；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；優惠不併用。
翰林茶館：原創珍奶「買一送一」爽喝4天！國際珍奶日優惠
翰林茶館表示，4月30日（四）至5月3日（日），每日12:00-18:00，全台翰林茶館門市開喝「原創珍奶買一送一」！國際珍奶日手搖飲料優惠爽喝4天。
提醒大家，每日每店限量50杯，售完為止；限中杯（奶精製作）；每人限購一組（2杯）；優惠恕無法併行；實際供應依各門市現場為準
日出茶太：日不落珍珠奶茶「買一送一」喝2天！國際珍奶日優惠
日出茶太表示，4月29日至4月30日，12:00–20:00會員憑券開喝「日不落珍奶買一送一」！國際珍奶日手搖飲料優惠喝起來。
提醒大家，日出茶太會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換；每人每日限購2組（4杯）；限實體門市兌換（線上點餐不適用）；台中中友店品項為熟紅・鮮奶茶＋珍珠；贈送杯不適用環保杯折扣；優惠不併用；飲品依門市現場供應為主，售完為止；不得兌換現金或其他品項；不適用門市：竹北享平方、基隆百福、高雄文橫；活動詳情以門市公告為準。
再睡5分鐘：珍奶1元！國際珍奶日優惠「＋1元多1杯」
百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘表示，4月30日國際珍奶日當天「珍奶＋1元多一杯」，相當於第二杯珍珠奶茶只要1元！再睡5分鐘全台門市，4月30日國際珍奶日當天，購買指定躺著喝歐蕾系列、日日喝奶茶系列，任一杯並加購珍珠，可享「加1元多1杯」優惠。
「躺著喝歐蕾」系列包括：日安紅歐蕾、午茉綠歐蕾、四季金萱歐蕾、深焙烏龍歐蕾、熟八蕎麥歐蕾，「日日喝奶茶」系列則有濃茶版本及厚奶版本。
提醒大家，每筆訂單限購買乙組，贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料；此優惠不得與其他優惠合併使用，環保杯優惠除外。
85度C：黑糖珍珠系列「第二杯25
元」！國際珍奶日優惠
85度C表示，4月30日國際珍奶日當天「黑糖珍珠系列第二杯25元」優惠！主打中杯「黑糖珍珠鮮奶」與大杯「黑糖珍珠厚奶茶」都有好康。
推薦大杯「黑糖珍珠厚奶茶」兩杯特價80元（原價110元）、中杯「黑糖珍珠鮮奶」兩杯特價90元（原價130元）。提醒大家，活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組，外送及電話訂購無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。
迷客夏：珍珠免費加料、第二杯5折！國際珍奶日優惠喝到勞動節
迷客夏響應國際珍奶日並迎接勞動節優惠：
◾️4月27日（一）至4月30日（四），迷客夏一般門市現場，購買1杯醇濃鮮奶茶系列飲品（L），即贈「珍珠免費加料券」乙張（每店每日限量50張，贈完為止；珍珠免費加料券之使用方式請詳見券上說明）。
◾️4月30日（四）至5月1日（一），會員迷點線上點餐自取，購買珍珠紅茶拿鐵系列（M／L）第二杯5折（第二杯5折優惠以單筆訂單內最低價者折扣，活動優惠可累計，數量有限，售完為止）。
功夫茶：現折10元！指定消費送「環保編織袋」
功夫茶開喝「金穀蕎麥奶蓋茶」有優惠；即日起至4月30日國際珍奶日，購買「蕎麥奶蓋茶／綠茶」，每杯「現折10元」優惠。
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CoCo都可響應國際珍奶日，4月29日至4月30日連續2天，全台門市開喝大杯珍珠奶茶「2杯66元」！換算一杯阿薩姆奶茶配珍珠只要33元，划算好大方！都可訂線上平台與全台門市現場臨櫃都有優惠。
提醒大家，糖冰自由選擇；每人不限杯數，售完為止；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；優惠不併用。
翰林茶館：原創珍奶「買一送一」爽喝4天！國際珍奶日優惠
翰林茶館表示，4月30日（四）至5月3日（日），每日12:00-18:00，全台翰林茶館門市開喝「原創珍奶買一送一」！國際珍奶日手搖飲料優惠爽喝4天。
提醒大家，每日每店限量50杯，售完為止；限中杯（奶精製作）；每人限購一組（2杯）；優惠恕無法併行；實際供應依各門市現場為準
日出茶太表示，4月29日至4月30日，12:00–20:00會員憑券開喝「日不落珍奶買一送一」！國際珍奶日手搖飲料優惠喝起來。
提醒大家，日出茶太會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換；每人每日限購2組（4杯）；限實體門市兌換（線上點餐不適用）；台中中友店品項為熟紅・鮮奶茶＋珍珠；贈送杯不適用環保杯折扣；優惠不併用；飲品依門市現場供應為主，售完為止；不得兌換現金或其他品項；不適用門市：竹北享平方、基隆百福、高雄文橫；活動詳情以門市公告為準。
再睡5分鐘：珍奶1元！國際珍奶日優惠「＋1元多1杯」
百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘表示，4月30日國際珍奶日當天「珍奶＋1元多一杯」，相當於第二杯珍珠奶茶只要1元！再睡5分鐘全台門市，4月30日國際珍奶日當天，購買指定躺著喝歐蕾系列、日日喝奶茶系列，任一杯並加購珍珠，可享「加1元多1杯」優惠。
「躺著喝歐蕾」系列包括：日安紅歐蕾、午茉綠歐蕾、四季金萱歐蕾、深焙烏龍歐蕾、熟八蕎麥歐蕾，「日日喝奶茶」系列則有濃茶版本及厚奶版本。
提醒大家，每筆訂單限購買乙組，贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料；此優惠不得與其他優惠合併使用，環保杯優惠除外。
85度C表示，4月30日國際珍奶日當天「黑糖珍珠系列第二杯25元」優惠！主打中杯「黑糖珍珠鮮奶」與大杯「黑糖珍珠厚奶茶」都有好康。
推薦大杯「黑糖珍珠厚奶茶」兩杯特價80元（原價110元）、中杯「黑糖珍珠鮮奶」兩杯特價90元（原價130元）。提醒大家，活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組，外送及電話訂購無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。
迷客夏：珍珠免費加料、第二杯5折！國際珍奶日優惠喝到勞動節
迷客夏響應國際珍奶日並迎接勞動節優惠：
◾️4月27日（一）至4月30日（四），迷客夏一般門市現場，購買1杯醇濃鮮奶茶系列飲品（L），即贈「珍珠免費加料券」乙張（每店每日限量50張，贈完為止；珍珠免費加料券之使用方式請詳見券上說明）。
◾️4月30日（四）至5月1日（一），會員迷點線上點餐自取，購買珍珠紅茶拿鐵系列（M／L）第二杯5折（第二杯5折優惠以單筆訂單內最低價者折扣，活動優惠可累計，數量有限，售完為止）。
功夫茶：現折10元！指定消費送「環保編織袋」
功夫茶開喝「金穀蕎麥奶蓋茶」有優惠；即日起至4月30日國際珍奶日，購買「蕎麥奶蓋茶／綠茶」，每杯「現折10元」優惠。