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CoCo都可：珍奶33元開喝！2杯大珍奶66元 國際珍奶日優惠

翰林茶館：原創珍奶「買一送一」爽喝4天！國際珍奶日優惠

日出茶太：日不落珍珠奶茶「買一送一」喝2天！國際珍奶日優惠

再睡5分鐘：珍奶1元！國際珍奶日優惠「＋1元多1杯」

▲再睡5分鐘珍奶1元！國際珍奶日優惠「＋1元多1杯」。（圖／再睡5分鐘提供）

85度C：黑糖珍珠系列「第二杯25 元」！國際珍奶日優惠

迷客夏：珍珠免費加料、第二杯5折！國際珍奶日優惠喝到勞動節

功夫茶：現折10元！指定消費送「環保編織袋」

珍珠奶茶買一送一、最便宜1元！手搖飲料最愛的4月30日國際珍奶日National Bubble Tea Day就是今天，翰林茶館、日出茶太都「買一送一」，CoCo都可珍奶33元、再睡5分鐘加1元多一杯、85度C第二杯25元、迷客夏第二杯5折、功夫茶現折10元，7大手搖飲料優惠一次整理。換算一杯阿薩姆奶茶配珍珠只要33元，划算好大方！都可訂線上平台與全台門市現場臨櫃都有優惠。提醒大家，糖冰自由選擇；每人不限杯數，售完為止；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；優惠不併用。國際珍奶日手搖飲料優惠爽喝4天。提醒大家，每日每店限量50杯，售完為止；限中杯（奶精製作）；每人限購一組（2杯）；優惠恕無法併行；實際供應依各門市現場為準國際珍奶日手搖飲料優惠喝起來。提醒大家，日出茶太會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換；每人每日限購2組（4杯）；限實體門市兌換（線上點餐不適用）；台中中友店品項為熟紅・鮮奶茶＋珍珠；贈送杯不適用環保杯折扣；優惠不併用；飲品依門市現場供應為主，售完為止；不得兌換現金或其他品項；不適用門市：竹北享平方、基隆百福、高雄文橫；活動詳情以門市公告為準。百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘表示，4月30日國際珍奶日當天「珍奶＋1元多一杯」，相當於第二杯珍珠奶茶只要1元！「躺著喝歐蕾」系列包括：日安紅歐蕾、午茉綠歐蕾、四季金萱歐蕾、深焙烏龍歐蕾、熟八蕎麥歐蕾，「日日喝奶茶」系列則有濃茶版本及厚奶版本。提醒大家，每筆訂單限購買乙組，贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料；此優惠不得與其他優惠合併使用，環保杯優惠除外。主打中杯「黑糖珍珠鮮奶」與大杯「黑糖珍珠厚奶茶」都有好康。推薦大杯「黑糖珍珠厚奶茶」兩杯特價80元（原價110元）、中杯「黑糖珍珠鮮奶」兩杯特價90元（原價130元）。提醒大家，活動限同品項、不限冰熱，現購現取每人限三組，外送及電話訂購無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。迷客夏響應國際珍奶日並迎接勞動節優惠：◾️（每店每日限量50張，贈完為止；珍珠免費加料券之使用方式請詳見券上說明）。◾️（第二杯5折優惠以單筆訂單內最低價者折扣，活動優惠可累計，數量有限，售完為止）。功夫茶開喝「金穀蕎麥奶蓋茶」有優惠；