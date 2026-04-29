五一勞動節連假優惠開跑！全家今（29）日APP隨買跨店取限定，特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯，周五起連續五天門市有特濃拿鐵第二杯20元、柳丁橙柚綠10元多一杯；7-11今起APP行動隨時取美式買51送51杯，特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，相當於最低下殺5折優惠，《NOWNEWS》整理五一勞動節超商咖啡優惠一文總整理。
🟡全家便利商店
📍APP｜4月29日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜5月1日起至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍門市、APP｜5月1日起至5月5日
◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾KANRO葡萄鮮果實軟糖，5.8折（原價69元、特價40元）
◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
📍APP｜4月30日至5月3日
◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）
◾夯番薯15入510元（單價約34元）
◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）5/1~5/3
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
📍APP｜4月25日至4月30日
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黃金蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）
📍APP｜5月1日至5月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜4月29日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾KANRO葡萄鮮果實軟糖，5.8折（原價69元、特價40元）
◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）
◾夯番薯15入510元（單價約34元）
◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）5/1~5/3
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黃金蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）