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▲2026年世界盃開打，C組巴西 vs 摩洛哥基本上是小組第一決定戰。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/14巴西VS摩洛哥基本資訊

巴西VS摩洛哥戰力分析

▲巴西由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍，目標是奪下隊史第六座世界盃冠軍，盼能打破自2002年以來的冠軍荒。（圖／美聯社／達志影像）

巴西VS摩洛哥傷兵名單與預計先發

位置 姓名 英文姓名 門將 阿里森 Alisson Becker 後衛 達尼洛 Danilo 後衛 馬昆奴斯 Marquinhos 後衛 加布里埃爾 Gabriel Magalhães 後衛 亞歷克斯·桑德羅 Alex Sandro 中場 卡塞米羅 Casemiro 中場 布魯諾·吉馬良斯 Bruno Guimarães 中場 拉菲尼亞 Raphinha 中場 盧卡斯·帕奎塔 Lucas Paquetá 中場 維尼修斯 Vinícius Júnior 前鋒 馬特烏斯·庫尼亞 Matheus Cunha

位置 姓名 英文姓名 門將 耶辛尼·保奴 Yassine Bounou 後衛 阿什拉夫·哈基米 Achraf Hakimi 後衛 伊薩·迪奧普 Issa Diop 後衛 查迪·利雅得 Chadi Riad 後衛 努賽爾·馬茲拉維 Noussair Mazraoui 中場 阿尤布·布阿迪 Ayyoub Bouaddi 中場 尼爾·埃納伊 Neil El Aynaoui 中場 布拉欣·迪亞茲 Brahim Díaz 中場 阿澤丁·歐納希 Azzedine Ounahi 中場 比拉爾·埃爾康努斯 Bilal El Khannouss 前鋒 伊斯梅爾·賽巴里 Ismael Saibari

▲內馬爾（Neymar）因小腿傷勢恢復進度不如預期，總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）正式在賽前記者會上證實，內馬爾將缺席周日對陣摩洛哥的小組賽首戰。（圖／美聯社／達志影像）

巴西VS摩洛哥焦點與結果預測

▲現階段的巴西隊雖然進攻上限極高，但在中後場的統治力已不若以往「森巴全盛時期」那般耀眼。（圖／美聯社／達志影像）

巴西VS摩洛哥國家隊正式球員名單

位置 號碼 球員姓名 效力俱樂部 年齡 出賽次數 門將 1 阿里森 利物浦 33 76 門將 23 埃德森 費內巴切 32 31 門將 12 韋韋頓 格雷米奧 38 1 後衛 14 布雷默 尤文圖斯 29 6 後衛 13 達尼洛 弗拉門戈 34 68 後衛 3 加布里埃爾 阿仙奴 28 17 後衛 24 羅傑·伊巴涅斯 吉達國民 27 5 後衛 4 馬昆奴斯 巴黎聖日耳曼 32 104 後衛 15 萊奧·佩雷拉 弗拉門戈 30 2 後衛 6 亞歷克斯·桑德羅 弗拉門戈 35 43 後衛 16 道格拉斯·桑托斯 聖彼得堡澤尼特 32 5 中場 5 卡塞米羅 曼聯 34 84 中場 2 埃德森 亞特蘭大 26 3 中場 17 法比尼奧 吉達聯合 32 31 中場 8 布魯諾·吉馬良斯 紐卡索聯 28 41 中場 20 盧卡斯·帕奎塔 弗拉門戈 28 61 中場 18 達尼洛·桑托斯 博塔弗戈 25 2 前鋒 9 馬特烏斯·庫尼亞 曼聯 26 21 前鋒 19 恩德里克 里昂 19 15 前鋒 21 路易斯·恩里克 聖彼得堡澤尼特 25 13 前鋒 22 加布里埃爾·馬丁內利 阿仙奴 24 22 前鋒 10 內馬爾 桑托斯 34 128 前鋒 11 拉菲尼亞 巴塞隆納 29 37 前鋒 26 雷安 伯恩茅斯 19 1 前鋒 25 伊戈爾·蒂亞戈 布倫特福德 24 2 前鋒 7 維尼修斯 皇家馬德里 25 47 ▲手握5座歐冠冠軍的戰術大師安切洛蒂（Carlo Ancelotti）迎來生涯最大挑戰，他將以巴西隊史首位外籍主帥的身份，力拚終結森巴軍團長達24年的冠軍荒。（圖／路透／達志影像）



位置 號碼 球員姓名 效力俱樂部 年齡 出賽次數 門將 1 阿里森 利物浦 33 76 門將 23 埃德森 費內巴切 32 31 門將 12 韋韋頓 格雷米奧 38 1 後衛 14 布雷默 尤文圖斯 29 6 後衛 13 達尼洛 弗拉門戈 34 68 後衛 3 加布里埃爾 阿仙奴 28 17 後衛 24 羅傑·伊巴涅斯 吉達國民 27 5 後衛 4 馬昆奴斯 巴黎聖日耳曼 32 104 後衛 15 萊奧·佩雷拉 弗拉門戈 30 2 後衛 6 亞歷克斯·桑德羅 弗拉門戈 35 43 後衛 16 道格拉斯·桑托斯 聖彼得堡澤尼特 32 5 中場 5 卡塞米羅 曼聯 34 84 中場 2 埃德森 亞特蘭大 26 3 中場 17 法比尼奧 吉達聯合 32 31 中場 8 布魯諾·吉馬良斯 紐卡索聯 28 41 中場 20 盧卡斯·帕奎塔 弗拉門戈 28 61 中場 18 達尼洛·桑托斯 博塔弗戈 25 2 前鋒 9 馬特烏斯·庫尼亞 曼聯 26 21 前鋒 19 恩德里克 里昂 19 15 前鋒 21 路易斯·恩里克 聖彼得堡澤尼特 25 13 前鋒 22 加布里埃爾·馬丁內利 阿仙奴 24 22 前鋒 10 內馬爾 桑托斯 34 128 前鋒 11 拉菲尼亞 巴塞隆納 29 37 前鋒 26 雷安 伯恩茅斯 19 1 前鋒 25 伊戈爾·蒂亞戈 布倫特福德 24 2 前鋒 7 維尼修斯 皇家馬德里 25 47 ▲摩洛哥在上一屆卡達世界盃打進到4強。（圖／美聯社／達志影像）

本屆世界盃C組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（當地時間） 第1輪 巴西 vs 摩洛哥 2026年6月14日6:00 第1輪 蘇格蘭 vs 海地 2026年6月14日9:00 第2輪 海地 vs 巴西 2026年6月20日8:30 第2輪 摩洛哥 vs 蘇格蘭 2026年6月20日6:00 第3輪 巴西 vs 蘇格蘭 2026年6月25日6:00 第3輪 摩洛哥 vs 海地 2026年6月25日6:00

▲21世紀以來只有兩支球隊成功擠進「單屆17轟」的歷史榜單，分別是2002年奪冠的森巴軍團巴西，以及2014年封王的坦克大軍德國。（圖／路透／達志影像）

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃14日迎來C組的焦點大戰，奪冠熱門「森巴軍團」巴西將在大都會人壽體育場迎戰非洲雄獅摩洛哥。巴西上一屆卡達世界盃打進8強，摩洛哥則打進到4強，兩支球隊實力遠遠強於同組另外兩隊，因此這場比賽不僅是兩隊在本屆世界盃的首秀，更被外界視為決定C組龍頭實王座的關鍵之戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。：巴西 vs 摩洛哥（世界盃C組小組賽）：2026年6月14日傍晚6點（美東時間EDT）/ 11點（英國時間BST）：美國紐澤西大都會人壽體育場：斯拉夫科·溫契奇（斯洛維尼亞）巴西由名帥卡洛·安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍，目標是奪下隊史第六座世界盃冠軍，盼能打破自2002年以來的冠軍荒。安切洛蒂本屆賽事傾向採取主攻的4-2-4或top-heavy進攻陣型，雖然在資格賽和熱身賽中曾敗給法國與日本，但近期接連擊敗克羅埃西亞、巴拿馬與埃及，進攻端火力逐漸加溫。然而，森巴軍團兩翼後防線老化，面對擅長邊路突破的摩洛哥將面臨嚴峻考驗。摩洛哥近年崛起為世界足壇新興強權，國際足總排名高居第七。雖然功勳教頭雷格拉吉（Walid Regragui）日前請辭，改由瓦比（Mohamed Ouahbi）接掌帥印，但這支今年剛捧起非洲國家盃冠軍的隊伍依續保持極強的凝聚力與戰術紀律。摩洛哥在熱身賽表現穩健，日前更逼平挪威。此役摩洛哥預計將利用邊路優勢，由哈基米（Achraf Hakimi）帶動出球進攻巴西較為薄弱的防守側翼。巴西：頭號球星內馬爾因右小腿腓骨受傷缺席首戰。後衛韋斯利在訓練中肌肉受傷被迫退訓，臨時由埃德森遞補。而米利唐、羅德里戈與埃斯特旺則在賽前就因重傷無緣名單。摩洛哥：主力中後衛阿格爾德（腹股溝傷勢）與前鋒埃薩爾祖利（膝傷）在最後關頭因傷告退，由薩阿丹與斯巴伊遞補。後衛馬茲拉維因肩傷出戰成疑。⚽巴西預計先發（4-4-2）⚽摩洛哥預計先發（4-2-3-1）安切洛蒂為巴西打造了極具侵略性的進攻體系，即便是內馬爾缺陣，鋒線上依舊擁有維尼修斯、拉菲尼亞等頂級球星。然而，巴西最大的隱憂在於邊後衛防守。摩洛哥擁有甫隨巴黎聖日耳曼奪得歐冠冠軍的明星右後衛阿什拉夫·哈基米，他的高速插上與邊路突破，將直搗巴西左路的防守真空地帶。兩隊在世界盃歷史上僅有過1次交手（1998年巴西3：0獲勝），但在2023年的國際友誼賽中，摩洛哥曾以2：1擊敗巴西。由於同組的蘇格蘭與海地實力有段落差，這場雙雄對決實質上就是C組的第一名爭奪戰。若不幸落到小組第二，十六強淘汰賽將機率極高提早碰上法國或西班牙等超級強權，雙方皆有不能輸的壓力。兩隊在賽前皆遭遇严重的傷兵潮，巴西折損了內馬爾、羅德里戈與米利唐；摩洛哥也失去了中後衛阿格爾德與鋒線大將埃薩爾祖利。此外，摩洛哥新帥瓦比雖曾帶領U-20國家隊奪冠，但這是他首次執教一線隊迎戰世界盃，他與老練的安切洛蒂之間展開的戰術博弈將是一大看點。現階段的巴西隊雖然進攻上限極高，但在中後場的統治力已不若以往「森巴全盛時期」那般耀眼，且邊後衛的防守漏洞在面對頂級強隊時容易被放大。反觀摩洛哥近年戰術素養極高，攻守轉換極具效率，且陣中擁有迪亞茲、哈基米等能一錘定音的球星。預計摩洛哥將頂住巴西開局的猛攻，並利用哈基米在右路的破壞力發動致命反擊，爆冷帶走勝利。