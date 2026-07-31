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▲愛莉莎莎高高興興去看《奧德賽》，卻沒想到男友不是買IMAX的票。（圖／愛莉莎莎IG@goodalicia）

百萬網紅愛莉莎莎今年6月才公開認愛攝影師男友「竇」，沒想到愛莉莎莎昨（30）日就發文分享，兩人因看電影的問題吵架。起因是男友去買《奧德賽》門票，卻沒買IMAX影廳，而是買了數位版，理由是之後可以再二刷。這讓愛莉莎莎很不解，認為男友是在浪費自己時間，更當場開嗆：「我時薪都破萬」，不想要委屈看數位版。諾蘭執導的史詩鉅作《奧德賽》是好萊塢影史上首部全片使用IMAX膠捲攝影機拍攝的電影，因此IMAX影廳才能還原震撼的視覺效果，愛莉莎莎說男友也知道這件事，但卻選擇買了數位版的門票，讓她不解詢問理由，結果男友回答：「就是如果數位還不錯的話，我們再看IMAX。」這句話讓愛莉莎莎瞬間爆炸，當場開嗆男友：「你知道林北的時間很貴嗎？我時薪都破萬欸，我花3個小時來看電影，有必要為了省這一兩百塊來看次等的東西嗎？」男友被她的怒火嚇到，只好回她：「不然我就再請你一次IMAX嘛」。事後愛莉莎莎檢討，其實這件事並沒有誰對誰錯，竇本來就是會二刷、三刷一部電影的人，他只是依照自己的習慣買票，但她剛好是「視時間如命」的人，所以才會覺得為什麼要先看數位版再看IMAX，很浪費時間，她最終將吵架原因歸咎於兩人的價值觀不同。於是愛莉莎莎聽從已婚好友的建議，決定換一種說法跟男友溝通，她語氣溫柔地說：「我是因為很珍惜每一次跟你約會的時光，所以我每次跟你相處的時候，我都想要有最好的體驗，我不想要為了省一些小錢，降低我們的約會品質。」這句話果然成功打動男友，兩人也和好如初，竇甚至承諾：「好，我知道了，以後我永遠都會給你最好的。」經過這次事件讓愛莉莎莎理解溝通的重要性，她也笑問粉絲：「男友帶妳們看數位版會吵架嗎？」大家看了則紛紛認同留言：「說話是一種藝術，這才是真的在經營幸福」、「喜歡莎莎就是因為妳是一個懂得反省的人」、「該不會接下來要推出什麼說話課了吧，不然怎麼會連看電影都記得要拍片」、「愛莉莎莎真的流量高手，看電影也能變成情商教學」。