我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊在交易大限前持續尋覓右打捕手戰力。根據大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）報導，洋基已與34歲的老將捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）達成小聯盟合約協議，他將直接前往3A球隊報到。這筆簽約雖然無法直接解決大聯盟名單的打擊火力問題，但將作為洋基在交易大限前的深度備案與保險。貝森寇特本季至今都在小熊隊的小聯盟系統度過，並未登上大聯盟。他在小熊3A出賽222個打席，繳出打擊率.262、上壘率.309、長打率.466的成績，並帶有11發全壘打。回顧其生涯，他曾在勇士、教士、光芒、運動家與馬林魚等隊留下共8個賽季的大聯盟出賽紀錄。美媒分析，這筆簽約背後有著明確的戰略意義。洋基目前的替補捕手桑契斯（Ali Sánchez）近期表現稱職，但由於他已無小聯盟下放權（Out of options），一旦洋基在交易大限前成功換來新捕手來搭配威爾斯（Austin Wells），桑契斯極有可能遭到指定讓渡（DFA）。因此，簽下貝森寇特主要是為了填補3A球隊的捕手空缺，為陣容異動做好萬全準備。簽下貝森寇特也意味著洋基總管凱許曼（Brian Cashman）仍未放棄在交易市場上尋找真正的大聯盟等級右打捕手。然而，目前的市場選項正逐漸減少。運動家隊球星朗格利亞斯（Shea Langeliers）原本就是交易難度極高的目標，如今更因半月板撕裂需要動刀，預計將缺席本季剩餘的大部分賽事。傑佛斯（Ryan Jeffers）長期被視為洋基鎖定目標的雙城隊捕手。但隨著雙城隊近期戰績回升至五成以上並準備衝擊季後賽，雙城總管已公開表態傾向保留現有陣容，大幅降低了交易傑佛斯的可能性。在傑佛斯可能留隊的情況下，擁有不俗長打能力的紅人隊右打捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson），成為目前市場上最頂級的短期租用（Rental）選項。傳聞名單還包含運動家的左右開弓老將海姆（Jonah Heim）、勇士隊的墨菲（Sean Murphy）。至於落磯隊的古德曼（Hunter Goodman）與大都會的阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）等仍在控制期內的年輕捕手，要在期限前被交易的機率微乎其微。