百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆「二伯」創立的親子服飾品牌HAHABABY近日捲入抄襲爭議，結果品牌才剛發出聲明又被炎上，沒想到與全家合作的普渡福箱竟然又默默上架，讓不少人感到相當傻眼。不過隨著事件越燒越大，有全家店員透露現在已經準備停止販售，都是要退貨回去的。業內人士就表示，這種聯名商品都是數個月的規劃才上架，二伯後續恐怕還要面臨超商的求償。
HAHABABY開賣福箱馬上出事！爆超商不賣了準備退貨
有網友在社群平台「Threads」貼文指出，自己到全家去詢問是否還有「HAHABABY聯名福箱」的庫存，結果店員竟然告知「這批已經要準備退貨了」，但她仍然有買下一組，表示：「這間店第一個買也是最後一個買，有種撿到寶的感覺」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「確定是撿到寶....店家都已經要退貨了」、「這種退貨的後續應該會求償了」、「恭喜你獲得一個中國製造的盤子」、「買到撞到，光是那個中國製造的盤子還敢拿出來送就覺得很傻眼」、「連超商現在也不賣了，那個聲明只是火上加油而已」。
店員證實HAHABABY福箱全部退貨！二伯恐遭品牌求償
然而《NOWNEWS》記者日前也實地走訪全家，發現店內有擺放10個HAHABABY福箱，店員透露一個都沒有賣出，而且這些福箱已經全數退貨，放在垃圾旁邊是準備待回收的商品，證實目前超商門市正在辦理相關福箱退貨的手續也不賣了，全家品牌也因為抄襲風波被牽涉影響商譽。
根據《中國時報》報導，有超商同業人士透露，聯名商品通常需要提前數個月規劃、洽談，因此此次合作應是在「HAHABABY」抄襲事件爆發前就已談好，但如今卻無端受到品牌爭議波及，店家的形象也會受到影響，只能緊急止血，不排除後續可能會向品牌方有相關損失求償事宜。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出，自己到全家去詢問是否還有「HAHABABY聯名福箱」的庫存，結果店員竟然告知「這批已經要準備退貨了」，但她仍然有買下一組，表示：「這間店第一個買也是最後一個買，有種撿到寶的感覺」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「確定是撿到寶....店家都已經要退貨了」、「這種退貨的後續應該會求償了」、「恭喜你獲得一個中國製造的盤子」、「買到撞到，光是那個中國製造的盤子還敢拿出來送就覺得很傻眼」、「連超商現在也不賣了，那個聲明只是火上加油而已」。
然而《NOWNEWS》記者日前也實地走訪全家，發現店內有擺放10個HAHABABY福箱，店員透露一個都沒有賣出，而且這些福箱已經全數退貨，放在垃圾旁邊是準備待回收的商品，證實目前超商門市正在辦理相關福箱退貨的手續也不賣了，全家品牌也因為抄襲風波被牽涉影響商譽。
根據《中國時報》報導，有超商同業人士透露，聯名商品通常需要提前數個月規劃、洽談，因此此次合作應是在「HAHABABY」抄襲事件爆發前就已談好，但如今卻無端受到品牌爭議波及，店家的形象也會受到影響，只能緊急止血，不排除後續可能會向品牌方有相關損失求償事宜。