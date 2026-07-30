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HAHABABY開賣福箱馬上出事！爆超商不賣了準備退貨

結果店員竟然告知「這批已經要準備退貨了」

▲HAHABABY福箱才開賣三天超短命，爆已經要全數退貨不賣了，引起熱烈討論。（圖/Threads）

店員證實HAHABABY福箱全部退貨！二伯恐遭品牌求償

店員透露一個都沒有賣出，而且這些福箱已經全數退貨，放在垃圾旁邊是準備待回收的商品

不排除後續可能會向品牌方有相關損失求償事宜。