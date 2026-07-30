氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，第13號強颱白海豚中心平均風速已增強至每秒60公尺，追平巴威紀錄，有望成為今年風王。目前路徑往南修朝西北西前進，預估將接近日本東南方海域，台灣北部受侵襲機率仍低於10%。本周各地天氣維持晴時多雲，下周四至周六（8月6日至8日）水氣增加，午後雷陣雨機率提高。
白海豚追平巴威！有望成今年風王 路徑微調向南修
吳德榮指出，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號強颱「白海豚」持續快速增強，在高海溫、高海洋熱含量（OHC）、低垂直風切及高層強輻散等有利環境配合下，中心平均風速已達每秒60公尺，追平先前強颱「巴威」的紀錄。
白海豚後續仍有增強空間，預估中心平均風速可望提升至每秒63公尺，不排除成為今年最強颱風，挑戰「年度風王」地位。未來5天將持續朝西北西方向移動，逐步接近日本東南方海域。
至於颱風走向，根據最新（29日晚間8時）歐洲人工智慧模式（ECMWF AIFS）未來10天暴風侵襲機率圖顯示，系集平均路徑較先前略微南修，預估颱風將由日本琉球與九州之間通過。
從目前模擬結果來看，暴風圈侵襲機率仍以琉球及九州一帶最高，台灣北部受到暴風圈影響的機率仍低於10%，不過模式仍可能持續修正，後續路徑及強度變化仍值得密切觀察。
天氣晴熱穩定、高溫持續！下周午後雷雨機率增加
昨（29）日各地高溫普遍落在35至36度，今天清晨截至4時52分，各地平地最低溫約23至25度。最新歐洲模式模擬顯示，今天至周六（30日至8月1日）受到太平洋高壓略為增強影響，大氣環境逐漸穩定，各地維持晴時多雲天氣，午後主要以山區及少數鄰近平地有局部短暫雷陣雨機會。
今日各地高溫預估方面，北部25至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至35度，各地白天依舊炎熱，外出應注意防曬並慎防中暑。
最新模式進一步顯示，周日至下周三（8月2日至5日）太平洋高壓持續籠罩台灣，大氣環境穩定，正值盛夏，各地將維持晴朗炎熱型態，高溫持續，各地都需加強防曬、適時補充水分，避免熱傷害。
預估下周四至周六（8月6日至8日）隨著水氣逐漸增加，午後局部雷陣雨發生機率也會提高，民眾除留意高溫外，也應持續關注午後天氣變化及白海豚颱風後續最新動態。
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吳德榮指出，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號強颱「白海豚」持續快速增強，在高海溫、高海洋熱含量（OHC）、低垂直風切及高層強輻散等有利環境配合下，中心平均風速已達每秒60公尺，追平先前強颱「巴威」的紀錄。
白海豚後續仍有增強空間，預估中心平均風速可望提升至每秒63公尺，不排除成為今年最強颱風，挑戰「年度風王」地位。未來5天將持續朝西北西方向移動，逐步接近日本東南方海域。
從目前模擬結果來看，暴風圈侵襲機率仍以琉球及九州一帶最高，台灣北部受到暴風圈影響的機率仍低於10%，不過模式仍可能持續修正，後續路徑及強度變化仍值得密切觀察。
天氣晴熱穩定、高溫持續！下周午後雷雨機率增加
昨（29）日各地高溫普遍落在35至36度，今天清晨截至4時52分，各地平地最低溫約23至25度。最新歐洲模式模擬顯示，今天至周六（30日至8月1日）受到太平洋高壓略為增強影響，大氣環境逐漸穩定，各地維持晴時多雲天氣，午後主要以山區及少數鄰近平地有局部短暫雷陣雨機會。
今日各地高溫預估方面，北部25至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至35度，各地白天依舊炎熱，外出應注意防曬並慎防中暑。
預估下周四至周六（8月6日至8日）隨著水氣逐漸增加，午後局部雷陣雨發生機率也會提高，民眾除留意高溫外，也應持續關注午後天氣變化及白海豚颱風後續最新動態。