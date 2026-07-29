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台語創作樂團「歐巴尚青」近日爆出婚外情風波，主唱嚴之遭爆在妻子、有「最辣護理師」封號的王茉聿懷孕期間，與同團鼓手陳曼青發展不倫戀，雙方事後皆坦承犯錯並公開道歉。消息曝光後，也讓不少人好奇陳曼青究竟是誰？其實她早年以街頭爵士鼓表演闖出知名度，不僅參加過多個歌唱選秀節目，更是童星出身，在演藝圈已有多年資歷。陳曼青是台灣第一位街頭女鼓手，身兼歌手、演員、街頭藝人及鼓手等多重身分。她10歲時便曾參加經典歌唱節目《五燈獎》，踏入演藝圈，之後活躍於台北信義區等商圈，以街頭爵士鼓演出累積高人氣，也成為不少新生代街頭鼓手學習的對象。除了街頭演出，她也曾挑戰第2屆《超級偶像》及第6屆《超級星光大道》，之後跨足戲劇圈，參與青春勵志戲劇演出，近年則與嚴之、安祖組成台語創作樂團「歐巴尚青」，陸續推出兩張台語專輯，在本土音樂圈逐漸打開知名度。此外，連另一位知名鼓手羅小白也是她的師妹，羅小白原本是陳曼青的粉絲。國中時在街頭看到陳曼青爵士鼓表演後深受震撼，因而決定開始學習爵士鼓，並拜陳曼青為師，還擔任過她的助理，雖然羅小白名氣一度超越陳曼青，但是兩人交情與感情依舊，於公於私都是很好的夥伴。不過「歐巴尚青」近日卻因感情風波成為外界焦點。根據《壹蘋新聞網》報導，嚴之與陳曼青自2024年初發展婚外情，不僅多次前往汽車旅館約會，也曾在錄音室發生親密關係，當時正值王茉聿懷孕期間，引發外界譁然。事件曝光後，王茉聿要求陳曼青簽署切結書，承諾不再與嚴之有任何感情糾葛，而陳曼青事後也支付新台幣30萬元賠償，希望平息爭議。