BIGBANG V.I.P會員優先買

中國信託卡友優先買

Trip.com優先買

Klook優先買

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第一階段／會員優先買

第二階段／中國信託卡友優先買

第三階段／Trip.com優先買

第四階段／Klook優先買

沒有額外福利

⚠️注意：BIGBANG成員不會參與任何VIP活動，VIP套票也不包含與成員見面（Meet & Greet）或合照

▲BIGBANG台北大巨蛋演唱會座位圖、票價表。（圖／超級圓頂）

BIGBANG將於10月10日、11日來到台北大巨蛋開唱，詳細售票資訊今（29）日上午10點正式公開，票價總計12種，分為VIP 1 9430元（VIP 1區為站席）、VIP 2 9380元 、VIP 3 8880元、8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元、身障席3990元、3490元將分成5階段販售：、再來才是2026年8月20日（四）在，本文將詳細幫VIP粉絲們畫好時間重點、VIP權利+福利一次看。活動時間：2026年10月10日（星期六）18:002026年10月11日（星期日）18:00活動地點：台北大巨蛋活動票價：VIP 1 9430（VIP 1區為站席）、VIP 2 9380 、VIP 3 88808380、7980、6980、6480、4980、3980、2980、身障3990、3490售票日期（）：BIGBANG V.I.P會員登記買票時間：2026年7月29日（三）10:00 ～ 8月2日（日）23:59購買時間：2026年8月17日（一）10:00 ～ 23:59購買時間：2026年8月18日（二）10:00購買時間：2026年8月19日（三）10:00購買時間：2026年8月19日（三）10:00購買時間：2026年8月20日（四）10:00售票系統：Ticket Plus遠大售票系統1.購買VIP 1區站席門票1張，可享有官方周邊商品購買專屬快速通道2.購買VIP 2區站席門票1張，可享有官方周邊商品購買專屬快速通道3.購買VIP 3區站席門票1張，・BIGBANG限定小卡一組（內含4張BIGBANG巡演限定小卡）・VIP專屬報到櫃檯・BIGBANG VIP 巡演限定紀念禮・VIP紀念證牌（Laminate）及專屬掛繩BIGBANG是YG娛樂在2006年8月19日推出的5人男團，成員原本有G-DRAGON（GD）、太陽、大聲、勝利、T.O.P.，但是2019年的時候，勝利因為是「Burning Sun事件」主嫌之一，涉及了賣毒、性交易、教唆毆打等罪，他最後退團謝罪；T.O.P.在2017年當兵時被發現吸大麻，形象毀於一旦，2022年合約到期後也決定離開YG娛樂，等同於退出BIGBANG，目前成員僅剩GD、太陽、大聲3位；今年適逢團體出道滿20年，他們決定重啟演唱會，也確定10月10日、11日來到台北大巨蛋、2027年2月27日、28日移師高雄世運主場館等場館舉辦演唱會。距離上一次BIGBANG來台開唱，已經是11年前；這次為了紀念20週年重聚，GD、太陽、大聲就一起替巡演取名為「XX:COSMOS」，指的是BIGBANG一路走過的20年歲月，以及未來將展開的新旅程；YG則說，「XX」是代表出道20週年的BIGBANG所走過的時間，「COSMOS」分別蘊含連結、關係與延續性的宇宙概念，就如同COSMOS所代表的「存在於過去與現在，也將存在於未來的一切」，象徵BIGBANG過去20年寫下的音樂旅程，以及與粉絲一起創造的時光。