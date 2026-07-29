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同樣坪數、屋齡，PTT網友討論發現，板橋新海商圈比中永和、新店便宜約300萬元！信義房屋新海店專案經理陳映含表示，價差主因是捷運步行距離較遠、老屋公設比低，換得更大室內空間。陳映含表示，新海商圈屬於板橋較早發展的住宅區，步行至捷運站約15至20分鐘，並非第一圈捷運生活圈，因此房價相對板橋捷運周邊及中永和、新店更具優勢。區內主力產品為屋齡20至30年的社區大樓，當年興建時公設比較低，相同權狀坪數可享有較大的室內使用空間。不少居民平時會搭配Ubike或公車接駁捷運，對於需要通勤的民眾仍具便利性。生活機能方面，新海商圈市場、夜市、超市及星巴克、麥當勞等連鎖品牌皆已進駐，周邊國中、小學學區完整，日常採買及就學便利。陳映含指出，目前板橋聯合醫院BOT案已確定推動，未來將朝醫學中心方向升級，基地距離商圈步行約5分鐘，後續預期將導入早期療育、長照及更多醫療資源，進一步提升區域生活機能。不少購屋人也關心鄰近殯儀館的影響，陳映含表示，殯儀館與主要住宅區仍有一段距離，殯儀車隊大多行駛環河道路，不會穿越主要商圈，因此多數居民日常生活感受並不明顯。實務上，多數前來看屋的民眾在賞屋前便已了解區域環境，仍會依照預算、空間需求及生活習慣綜合評估是否購買。若以社區選擇來看，陳映含推薦英士路、區運路及漢生西路一帶，其中屋齡較新的「英倫公園」、「太子學院」自住指名度高；屋齡較高的「非常歐洲」、「龍鳳雙星」則因價格相對合理、室內空間大，只要有物件釋出，就很快成交。陳映含觀察，新海商圈主要客群多來自板南線沿線，包括板橋、中永和等區域的購屋人。許多人原本希望購買捷運站周邊住宅，但受限預算，難以兼顧坪數，因此轉向新海商圈，以相同總價換取更大的居住空間。