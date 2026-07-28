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日本熊本縣28日下午發生規模7.1地震，深度約10公里，在熊本縣宇城市、冰川町觀測到「震度7」；位於熊本縣嘉島町的「永旺夢樂城熊本」稍早傳出爆炸消息，外牆嚴重脫落，整個建築幾乎全毀，目前正在確認詳細情況。根據NHK報導，消防單位表示，28 日晚間 6 點左右，接獲多起民眾通報指出，位於熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」傳出爆炸聲，且現場冒出白煙。負責管轄嘉島町的御船警察署表示：「已接獲大型商業設施建築物外牆倒塌的災情通報，目前正在收集是否有傷亡人員的相關資訊。」NHK 空中直升機於晚間 6 點 20 分左右在熊本縣嘉島町上空拍攝的畫面顯示，「永旺夢樂城熊本」的建築外牆已經剝落、裡面的鋼骨結構裸露在外。此外，也可看到類似屋頂的結構發生坍塌，以及頂樓部分裸空的景象。日本氣象廳表示，嘉島町當時的震度估計達「5弱」以上，但詳細震度數據目前尚不清楚。附近一家文具店商家透露：「下午 5 點半過後，從永旺夢樂城熊本的方向傳來了一聲『咚』的巨響，還以為又發生地震了。」另一家附近餐飲店的員工則表示：「當時正在店裡打掃，突然聽到『咚』的一聲巨響。接著就看到永旺夢樂城熊本的方向揚起了非常大的土塵。」永旺集團表示，該商場設施在地震發生後，已緊急疏散顧客及現場人員。針對此起爆炸事件是否造成人員傷亡，目前仍在積極調查中。