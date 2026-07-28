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雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金：7～8月發放

花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」振興經濟禮金：8/3起發放

新竹縣關西鎮「每人5000元」振興發展金：8/10起領取

苗栗縣三灣鄉「每人5000元」生活補助金：8/13起發放

花蓮縣秀林鄉「每人3000元」振興經濟禮金：8/15起發放

花蓮縣光復鄉「每人10000元」災後振興經濟禮金：至8/10

花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」振興經濟禮金：至8/25

彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金：至11/30

2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」等到了！現金10000元去哪裡領？民眾都在問還有嗎、到什麼時候、何時入帳？搶在中央政府前，本文整理8月地方加碼8筆津貼發錢最新進度：花蓮縣鳳林鎮、新竹縣關西鎮、苗栗縣三灣鄉、花蓮縣秀林鄉，花蓮縣光復鄉、花蓮縣瑞穗鄉、雲林縣林內鄉、彰化縣花壇鄉最後領取，領取對象、申請資格、發放時間與金額一次看。眾立委提案由中央政府「全民普發現金一萬元」2.0「國民支援金」，特別條例草案，目前進度由立法院完成一讀、等待三讀審查。全台各地方政府搶先加碼發出各項津貼補助，最多「每人現金10000元」去哪裡領？《NOWNEWS今日新聞》整理全台8月底前，還有8筆津貼紅包一次看。◾️7/27雲林縣林內鄉「每人3600元」、8/3花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」、8/10新竹縣關西鎮「每人5000元」、8/13苗栗縣三灣鄉「每人5000元」、8/15花蓮縣秀林鄉「每人3000元」。◾️花蓮縣光復鄉「每人10000元」至8/10、花蓮縣瑞穗鄉「每人3000元」至8/25、彰化縣花壇鄉「每人6000元」至11/30。一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。一、115年4月30日前設籍於花蓮縣鳳林鎮之鎮民。二、115年4月30日以前新出生未辦理出生登記者，於領取期限前辦妥出生登記，並於發放起始日仍在籍本鎮者。前開發放對象於115年6月30日造冊基準日前死亡、遷出者不予發放。禮金以「戶」為發放單位，每人發放新台幣3000元整。（依行政院人事行政總處公告之上班日為準）：一、自115年8月3日起至115年8月10日，於各里活動中心巡迴發放。二、115年8月11日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所領取。三、自115年8月24日起至115年9月2日，至花蓮縣鳳林鎮公所社會課申辦匯款。一、115年5月29日（含）前已設籍關西鎮且於發放起始日前未遷出及未死亡之鎮民。二、外籍配偶需於115年5月29日（含）前取得有效期間居留證，且在臺居留地址為本鎮地址。「每人新台幣5000元」振興發展金。一、8月10日至8月12日各里指定地點領取。二、8月14日至8月16日，關西鎮公所補發領取。一、凡於2026年1月31日前設籍於苗栗縣三灣鄉的居民；新生兒則以2026年4月17日前出生者皆可領取。二、65歲以上之鄉民及55歲以上原住民，已領有敬老禮金者，將於115年8月10日（星期一）直接匯入原敬老禮金帳戶，不再另行寄發通知單。「每人5000元」生活補助金。一、115年8月13日至8月15日於三灣鄉公所及各村活動中心。二、115年8月17日至115年8月21日於鄉公所財福課補領。一、中華民國115年4月30日（含當日）以前出生， 已於出生之日起60日內辦妥出生登記，並設籍於秀林鄉之鄉民。二、外國人或大陸、香港、澳門籍人為本國國民之配偶，取得居留、長期居留或定居許可， 且居留或定居地址設於秀林鄉者。三、前款外國人、大陸地區、香港或澳門人民， 經離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。「每人新台幣3000元」振興經濟禮金。一、115年8月15日至8月16日於各村指定地點領取。二、8月17日至8月21日，至秀林多功能集會所補領。2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。「每人10000元」馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金。2026年6月8日至順延8月10日周一截止。一、115年3月31日（含當日）以前設籍於瑞穗鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。二、115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。三、設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。每人發放新台幣3000元整。一、7月27日（一）～7月29日（三）於瑞穗鄉青蓮寺。二、7月30日（四）～8月13日（四）於各村指定社區活動中心。三、8月14日（五）～8月25日（二）於瑞穗鄉公所。今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。每人「現金6000元」。一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。