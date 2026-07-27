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▲郭怡君曾分享過自己還在當記者時期的老照片。 （圖／郭怡君主播臉書）

一名女子近日在台北士林夜市疑吃霸王餐，付不出220元餐費和店家發生爭執，隨後該名女子身分曝光，竟是有「電眼主播」稱號的前新聞主播郭怡君。她過去因牙齒矯正手術失敗，導致三叉神經受損，她為此身心出狀況，只好離開電視台休養，如今近況令人唏噓。據《自由時報》報導，郭怡君25日到士林夜市的一間鐵板燒店用餐，但身上無現金且2張金融卡都刷卡失敗，她付不出錢，因此與店家發生爭執，經過警方調解才承諾會在5天內補齊餐費。而這也不是她第一次發生支付爭議，2個月前郭怡君也在附近鞋店因消費金額差20元付不出來，雙方發生口角。郭怡君如今的現況令外界憂心，而她過去曾是三立與華視的新聞主播，專業能力備受讚賞，曾獲得「扶輪新聞獎」，前景一片大好。但她多年前接受牙齒矯正手術，卻不慎傷到三叉神經，為了進行齒槽骨重建，她還要忍痛從其他地方取骨填補，讓她身心受到巨大打擊，因此選擇離開電視台休養。後來郭怡君一度轉戰公關產業發展，最高升至公司副理，2022年時，她又以「電眼主播」的名號，跨界到17平台擔任直播主，並開設自己的節目《郭怡君新觀點》，積極開創個人事業第二春。怎料如今卻因在夜市消費卡刷不過、鬧上警局而再度成為焦點，讓許多曾關注過她的粉絲與觀眾感到十分惋惜。