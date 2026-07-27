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▲王凱（如圖）在八點檔《百味人生》中飾演重要角色「伊森」，死訊讓星友、粉絲難以置信，紛紛在社群中發文悼念。（圖／王凱臉書）

八點檔男星王凱（本名王建隆）昨（26）日被發現陳屍租屋處，享年43歲。消息一出震驚演藝圈，警方到場勘查後，初步研判疑似因身體突發急症導致猝死，確切死因仍待檢方相驗釐清；此外王凱生前在《百味人生》中戲份吃重，近日都有拍攝工作，因此劇組也在得知消息後第一時間緊急調整班表，並修改劇本。根據《鏡周刊》報導，王凱昨日被鄰居發現倒臥在北市租屋處的客廳內，救護人員到場後確認已經死亡多時。由於現場沒有打鬥痕跡，也無外力侵入的跡象，因此警方初步研判疑似因身體突發急症導致猝死，不過確切死因必須等待檢方相驗並調查相關病例才能釐清。此外，王凱突然離世消息曝光後，不僅星友、粉絲難以置信，紛紛在社群中發文悼念，他生前在八點檔《百味人生》中飾演重要角色「伊森」，有不少戲份，原本昨日也有通告，沒想到卻傳出噩耗。對此劇組除了表達不捨，並協助家屬處理後事之外，第一時間也通知相關人員緊急調整班表、修改劇本。而臉書粉絲專頁「百味人生-台八劇情角色討論區」也湧入大量粉絲留言哀悼，嘆：「人生真是無常，一路好走」、「很喜歡看你演戲。」