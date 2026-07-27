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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎台灣好手李灝宇，稍早面對薩斯斯皇家持續先發，打第9棒、二壘手出戰，五局下半敲出飛行距離388英尺的中外野深遠二壘安打，最後打席一度被頭部近身球招呼，最後驚險選到保送，全場3打數1安打，堆高個人連續11場安打的「怪力男障礙」，儘管老虎4：5一分惜敗，但李灝宇賽後打擊率也上升到2成74、OPS.750，雙雙寫下生涯新高。李灝宇自重返大聯盟後，31場比賽敲出31安打，前一戰剛轟出個人本季第6轟、並達成連10場安打紀錄，本場延續近期火熱手感，再度敲出本季第10支二壘安打，另外還選到1次保送、跑回1分。李灝宇本場面對皇家主力先發阿維拉，雖然首局發生失誤，首打席打成三壘滾地球出局，但五局下、第二打席就上演道歉野球，擔任首位上場打者一棒敲出擊球初速102.1英里、飛行距離388英尺的超深遠二壘安打，後續也靠著隊友安打跑回第1分，老虎該局靠著李灝宇長打，吹響反攻號角，單局攻下4分逆轉。李灝宇六局下則打出游擊滾地球、靠野手選擇上壘，最後打席九局下則在球隊1分落後下，選到保送上壘，無奈後續打者無功而返，老虎最終4：5一分惜敗。李灝宇本場3打數1安打，個人連續11戰敲安，賽後打擊率上升至2成74，OPS.750，另有6轟與23分打點，OPS+106已經超越聯盟平均，值得注意的是，根據大聯盟數據報告，李灝宇近7戰22打數狂敲9安打，打擊率高達4成09，另有2轟與6分打點。